"Засмоктало в насос": в Кривому Розі загинуло троє співробітників "Кривбасводоканалу" (фото, відео)
Тіла загиблих комунальників знаходилися в горизонтальному відстійнику глибиною 6 метрів. Загиблими виявилися чоловіки 1962 1982 і 1978 років народження.
На території КП "Кривбасводоканал" при виконанні робіт загинули троє співробітників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інформацію про НП в Кривому Розі рятувальники отримали вранці, 18 вересня.
Прибувши на місце трагедії, співробітники ДСНС з'ясували, що тіла трьох співробітників знаходяться в горизонтальному відстійнику глибиною 6 метрів.
За допомогою драбини рятувальники спустилися в відстійник і дістали тіла загиблих співробітників "Кривбасводоканалу" на поверхню. Загиблими виявилися чоловіки 1962 1982 і 1978 років народження.
Всі обставини трагедії, яка трапилася на території Радушанского водоочисного комплексу КП "Кривбасводоканал", з'ясують силовики.
За фактом загибелі співробітників комунального підприємства поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними, троє комунальників загинули при виконанні робіт з підвищеною небезпекою — чоловіків затягнуло в насос.
"Зараз за даним фактом внесено відомості в ЄРДР по ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні.
Криворізький блогер Олег Єрмолінський в своєму Telegram-каналі також повідомив, що загиблих чоловіків засмоктало в насос.
За його словами, співробітники КП "Кривбасводоканал", виконуючи роботи на Радушанському водоочисному комплексі, не заміряли вміст газів в приміщенні, після чого їх затягнуло в насос.
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