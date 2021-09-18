"Засмоктало в насос": в Кривому Розі загинуло троє співробітників "Кривбасводоканалу" (фото, відео)

Тіла загиблих комунальників знаходилися в горизонтальному відстійнику глибиною 6 метрів. Загиблими виявилися чоловіки 1962 1982 і 1978 років народження.

На території КП "Кривбасводоканал" при виконанні робіт загинули троє співробітників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Інформацію про НП в Кривому Розі рятувальники отримали вранці, 18 вересня.

Прибувши на місце трагедії, співробітники ДСНС з'ясували, що тіла трьох співробітників знаходяться в горизонтальному відстійнику глибиною 6 метрів.

За допомогою драбини рятувальники спустилися в відстійник і дістали тіла загиблих співробітників "Кривбасводоканалу" на поверхню. Загиблими виявилися чоловіки 1962 1982 і 1978 років народження.

Всі обставини трагедії, яка трапилася на території Радушанского водоочисного комплексу КП "Кривбасводоканал", з'ясують силовики.

[ + – ] Загибель комунальників на "Кривбасводоканалі"

За фактом загибелі співробітників комунального підприємства поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними, троє комунальників загинули при виконанні робіт з підвищеною небезпекою — чоловіків затягнуло в насос.

"Зараз за даним фактом внесено відомості в ЄРДР по ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Криворізький блогер Олег Єрмолінський в своєму Telegram-каналі також повідомив, що загиблих чоловіків засмоктало в насос.

За його словами, співробітники КП "Кривбасводоканал", виконуючи роботи на Радушанському водоочисному комплексі, не заміряли вміст газів в приміщенні, після чого їх затягнуло в насос.

[ + – ] Співробітників "Кривбасводоканалу" засмоктало в насос

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