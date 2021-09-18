Шестиклассник и семиклассница стали лауреатами акции "Герой-спасатель 2021" (фото, видео)

Максим Мотуз вытащил из ледяной воды первоклашку, который чуть не утонул. Татьяна Тулайдан спасла от наводнения четверых малышей.

В Киеве в честь Дня спасателя президент Владимир Зеленский наградил лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года". Ее наградами отмечают тех, кто особо отличился при спасении людей, имущества, ликвидации пожаров и т.п.

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В этом году награды получили 10 человек, среди них школьники Максим Мотуз и Татьяна Тулайдан.

Максим Мотуз, шестиклассник общеобразовательной школы № 3 города Первомайска Николаевской области, стал самым юным лауреатом в этом году. В феврале, возвращаясь домой после уроков, он услышал со стороны реки крики о помощи. В воде был мальчик-первоклассник. Максим схватил большую ветку дерева, которая лежала рядом, прополз по льду 2,5 метра, и протянул ветку малышу. Вытащил его и отвел домой.

[ + – ] Максим Мотуз

Закарпатская школьница, семиклассница 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла во время наводнения 10 июля в Раховском районе четверых детей.

[ + – ] Татьяна Тулайдан

Когда поселок накрыла паводковая волна, ее родители были в поле. Она взяла 7-летнего брата, выключила в доме свет и побежала к дому тети, в котором находились еще трое детей. Тот дом был одноэтажный, поэтому Татьяна успокоила детей и привела всех в свой дом, на второй этаж. Там они и просидели до прихода взрослых.

Тогда паводок подтопил более 100 хозяйств и десятки жилых домов. Была размыта дорога, поток воды снес в реку десяток автомобилей.

Напомним, на территории КП "Кривбассводоканал" при выполнении работ 18 сентября погибли трое сотрудников.

Ранее Фокус рассказывал, что в Карпатах трагически погибли туристы. Группа вблизи села Вороненко остановилась на привал. При разведении костра прогремел взрыв, в результате которого погибли двое человек.