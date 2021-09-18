Шестикласник і семикласниця стали лауреатами акції "Герой-рятувальник 2021" (фото, відео)

Максим Мотуз витягнув з крижаної води першокласника, який мало не потонув. Тетяна Тулайдан врятувала від повені чотирьох малюків.

У Києві на честь Дня рятувальника президент Володимир Зеленський нагородив лауреатів Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року". Її нагородами відзначають тих, хто особливо відзначився під час порятунку людей, майна, ліквідації пожеж і т.п.

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Цього року нагороди отримали 10 осіб, серед них школярі Максим Мотуз і Тетяна Тулайдан.

Максим Мотуз, шестикласник загальноосвітньої школи № 3 міста Первомайська Миколаївської області, став наймолодшим лауреатом цього року. У лютому, повертаючись додому після уроків, він почув з боку річки крики про допомогу. У воді був хлопчик-першокласник. Максим схопив велику гілку дерева, яка лежала поруч, проповз по льоду 2,5 метра, і простягнув гілку малюкові. Витягнув його і відвів додому.

[ + – ] Максим Мотуз

Закарпатська школярка, семикласниця 12-річна Тетяна Тулайдан врятувала під час повені 10 липня в Рахівському районі чотирьох дітей.

[ + – ] Тетяна Тулайдан

Коли селище накрила паводкова хвиля, її батьки були в полі. Вона взяла 7-річного брата, вимкнула в будинку світло і побігла до будинку тітки, в якому знаходилися ще троє дітей. Той будинок був одноповерховий, тому Тетяна заспокоїла дітей і привела всіх в свій будинок, на другий поверх. Там вони і просиділи до приходу дорослих.

Тоді паводок підтопив понад 100 господарств і десятки житлових будинків. Була розмита дорога, потік води зніс в річку десяток автомобілів.

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