В Запорожье умер восьмиклассник, ранее переживший клиническую смерть прямо на уроке

В конце августа от внезапного отека мозга в городе умер другой подросток.

В воскресенье, 19 сентября, в детской областной больнице Запорожья умер 14-летний Иван, который две недели находился в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщила его мама Милена Чекулаева

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В начале учебного года, 3 сентября, восьмикласснику стало плохо прямо на уроке. По данным медиков, он пережил клиническую смерть. Тогда двум бригадам скорой помощи удалось вернуть его к жизни. Подростка госпитализировали. Две недели врачи боролись за его жизнь, но сердце ребенка не выдержало.

В конце августа в Запорожье произошла трагедия с другим подростком. 12-летнему Тимофею Дегальцеву стало плохо во время игры в детском лагере на территории Херсонской области. Его забрала скорая без сознания с судорогами и доставила в больницу Геническа. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, у него была остановка сердца.

[ + – ] Тимофей Дегальцев

Потом его доставили в Запорожье. Для специальной транспортировки было нужно 60 тыс. грн, был объявлен сбор средств.

В Запорожье мальчику сделали компьютерную томографию. Однако точный диагноз установить не удалось. На КТ был виден тяжелый отек мозга.

В больнице мальчик несколько дней находился в тяжелой коме под ИВЛ, но 26 августа умер. "Реанимационные мероприятия проводили 50 минут, однако сердечко так и не застучало…", – сообщила заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова. По ее словам, операция в то время была бы уже бесполезной. Что стало причиной отека мозга, точно не известно. Есть предположение, что это фульминантная форма менингита.

Напомним, в Одессе родителям сообщили о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за детьми. Малыши голодали и жили в ужасных условиях.

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