У Запоріжжі помер восьмикласник, який раніше пережив клінічну смерть прямо на уроці

Наприкінці серпня від раптового набряку мозку в місті помер інший підліток.

У неділю, 19 вересня, в дитячій обласній лікарні Запоріжжя помер 14-річний Іван, який два тижні перебував у важкому стані. Про це у Facebook повідомила його мама Мілена Чекулаєва.

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На початку навчального року, 3 вересня, восьмикласнику стало погано прямо на уроці. За даними медиків, він пережив клінічну смерть. Тоді двом бригадам швидкої допомоги вдалося повернути його до життя. Підлітка госпіталізували. Два тижні лікарі боролися за його життя, але серце дитини не витримало.

Наприкінці серпня в Запоріжжі сталася трагедія з іншим підлітком. 12-річному Тимофію Дегальцеву стало погано під час гри в дитячому таборі на території Херсонської області. Його забрала швидка без свідомості із судомами і доставила в лікарню Генічеська. Дитина знаходилася у вкрай важкому стані, у нього була зупинка серця.

[ + – ] Тимофій Дегальцев

Потім його доставили в Запоріжжя. Для спеціального транспортування було потрібно 60 тис. грн, був оголошений збір коштів.

У Запоріжжі хлопчикові зробили комп'ютерну томографію. Однак точний діагноз встановити не вдалося. На КТ було видно важкий набряк мозку.

У лікарні хлопчик кілька днів перебував у важкій комі під ШВЛ, але 26 серпня помер. "Реанімаційні заходи проводили 50 хвилин, проте сердечко так і не застукало..." — повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова. За її словами, операція в той час була б вже марною. Що стало причиною набряку мозку, точно не відомо. Є припущення, що це фульмінантна форма менінгіту.

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