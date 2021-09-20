В Одессе ветеран АТО грозился выброситься из окна ОГА (видео)

Переселенец требовал включить электричество на улице Успенской, отключенное из-за долгов. А главу ОГА Сергея Гриневецкого уйти в отставку.

Ветеран АТО, вынужденный переселенец вылез в окно Одесской областной государственной администрации и грозился спрыгнуть, если на улице Успенской, где проживают переселенцы, не включат электричество, отключенное 16 сентября за долги. Также он требовал от председателя ОГА Сергея Гриневецкого подать в отставку. Об этом сообщает местный портал 048.

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По данным журналистов, сегодня в ОГА прошло совещание касательно отключения электричества на улице Успенской — там уже на протяжении 4 дней около 100 человек живут без света. В субботу, 18 сентября, переселенцы перекрыли проезжую часть на пересечении улиц Канатной и Базарной в знак протеста.

А в понедельник, 20 сентября, они перекрыли дорогу на пересечении улицы Пироговская и проспекта Шевченко. Около 17:00 протестующие вернулись на Успенскую, так как днем ранее умер один из переселенцев и в связи с этим должна была приехать машина похоронного бюро.

После этого один из протестующих, ветеран боевых действий на Донбассе и переселенец по имени Остап, который находился в здании областной государственной администрации, вылез в окно третьего этажа здания и грозился спрыгнуть, если на Успенской не включат электричество. В какой-то момент мужчина повис на кондиционере.

[ + – ] Ветеран АТО вылез из окна Одесской ОГА

Судя по кадрам, записанным с места событий, протестующий требовал от председателя ОГА Сергея Гриневецкого, который был в это время в командировке, уйти в отставку. В свою очередь чиновник вернулся из командировки, чтобы решить конфликт, однако касательно вопроса об отставке ответа он не дал.

"Я, атошник, защищаю Украину, а губернатор не защищает", — заявил ветеран АТО.

Спустя некоторое время неизвестный мужчина, который находился рядом с председателем ОГА в кабинете, заявил переселенцу, что, по его мнению, Гриневецкий все-таки согласился написать заявление об увольнении, после чего протянул протестующему руку и затащил его в комнату.

[ + – ] Переговоры переселенца с председателем ОГА

Чем закончились переговоры касательно включения света в районе, где живут переселенцы, на данный момент неизвестно.

Напомним, в прошлом году в Мариуполе из окна больницы выпрыгнул мужчина. От полученных травм он скончался. Причиной такого поступка стала болезнь его отца.

Также мы писали о том, как в Кременчуге полицейские поймали за ногу мужчину, который пытался выпрыгнуть с балкона седьмого этажа.