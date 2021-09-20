В Одесі ветеран АТО погрожував викинутися з вікна ОДА (відео)

Переселенець вимагав включити електрику на вулиці Успенській, відключену через борги. А голову ОДА Сергія Гриневецького піти у відставку.

Ветеран АТО, вимушений переселенець виліз у вікно Одеської обласної державної адміністрації та погрожував зістрибнути, якщо на вулиці Успенській, де проживають переселенці, не включать електрику, відключену 16 вересня за борги. Також він вимагав від голови ОДА Сергія Гриневецького подати у відставку. Про це повідомляє місцевий портал 048.

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За даними журналістів, сьогодні в ОДА відбулася нарада щодо відключення електрики на вулиці Успенській — там уже протягом 4 днів близько 100 чоловік живуть без світла. У суботу, 18 вересня, переселенці перекрили проїжджу частину на перетині вулиць Канатної та Базарної в знак протесту.

А в понеділок, 20 вересня, вони перекрили дорогу на перетині вулиці Пироговська і проспекту Шевченка. Близько 17:00 протестувальники повернулися на Успенську, оскільки днем раніше помер один із переселенців, і у зв'язку з цим повинна була приїхати машина похоронного бюро.

Після цього один із учасників протесту, ветеран бойових дій на Донбасі і переселенець на ім'я Остап, який перебував у будівлі обласної державної адміністрації, виліз у вікно третього поверху будівлі і погрожував зістрибнути, якщо на Успенській не включать електрику. В якийсь момент чоловік повис на кондиціонері.

[ + – ] Ветеран АТО виліз із вікна Одеської ОДА

Судячи з кадрів, записаних із місця подій, протестувальник вимагав від голови ОДА Сергія Гриневецького, який був у цей час у відрядженні, піти у відставку. У свою чергу чиновник повернувся з відрядження, щоб вирішити конфлікт, проте щодо питання про відставку відповіді він не дав.

"Я, атошник, захищаю Україну, а губернатор не захищає", — заявив ветеран АТО.

Через деякий час невідомий чоловік, який перебував поруч із головою ОДА в кабінеті, заявив переселенцю, що, на його думку, Гриневецький все-таки погодився написати заяву про звільнення, після чого простягнув протестувальнику руку і затягнув його в кімнату.

[ + – ] Переговори переселенця з головою ОДА

Чим закінчилися переговори щодо включення світла в районі, де живуть переселенці, наразі невідомо.

Нагадаємо, в минулому році в Маріуполі з вікна лікарні вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер. Причиною такого вчинку стала хвороба його батька.

Також ми писали про те, як у Кременчуці поліцейські зловили за ногу чоловіка, який намагався вистрибнути з балкона сьомого поверху.