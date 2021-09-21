Появится новая должность: в МВД анонсировали увеличение присутствия полиции в школах (видео)

По словам чиновников, "воспитатель безопасности" будет выполнять связующую роль между полицейскими и "родителями, детьми и администрациями школ".

В этом году в украинских школах появится новая должность — воспитатель безопасности. Человек, занимающий ее, будет выполнять роль связующего звена между полицией и родителями, детьми, учебными заведениями. При помощи программы "Безопасная школа" министерство внутренних дел намерено увеличить полицейское присутствие в школах. Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

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"Дети проводят очень много времени в школах. Они там общаются со своими ровесниками. Создание безопасной среды в школе является сегодня нашим основным заданием. На сегодняшний день есть полицейское присутствие в школах, но мы планируем это полицейское присутствие усиливать и увеличивать", — сказала замминистра.

По ее словам, на данный момент в учебных заведениях работают школьный полицейский, ювенальный полицейский и полиция охраны. В то же время, исходя из слов Павличенко, увеличение полицейского присутствия в школах Украины будет заключаться не в усилении охраны учреждений образования, а во внедрении новой специальности.

"Мы сейчас разрабатываем вместе с министерством образования и науки такой проект. Это будут не полицейские, это будут воспитатели, которые пройдут отбор и обучение в учебных заведениях министерства внутренних дел. Они будут специалистами, они, возможно, будут психологами. Они будут понимать специфику работы с детьми. Воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и будут выполнять роль связующего звена между полицейскими офицерами и родителями, детьми, администрациями школ", — заявила Павличенко.

[ + – ] В украинских школах появится "воспитатель безопасности"

Представитель МВД добавила, что воспитатели безопасности будут посещать родительские собрания и педагогические советы.

"Они будут общаться с родителями и детьми. В случае, если будет какая-то информация, на которую нужно реагирование со стороны полиции, воспитатели будут передавать эту информацию (в правоохранительные органы — Ред.) и будут в тесном контакте работать с полицейскими, чтобы сделать среду в школах максимально безопасной (…) Если это будут небольшие школы, расположенные рядом, то на несколько школ будет один воспитатель безопасности", — добавила замминистра.

Также Павличенко заявила, что стать воспитателями безопасности могут и юристы, и психологи, у которых есть желание работать с детьми. О том, как подать заявку на получение этой должности, представитель МВД пообещала сообщить позже. Также она не уточнила, деятельность воспитателя безопасности будет проводиться на волонтерской основе или на условиях фиксированной заработной платы.

Данная программа разработана при поддержке организации ЮНИСЕФ. Ее запуск запланирован на этот год.

По данным министерства внутренних дел, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали почти 3 тысячи уголовных правонарушений, которые были совершены детьми или при их участии. Столько же преступлений было совершено по отношению к детям.

Напомним, ранее украинские власти приняли закон о территориальной обороне, который предусматривает введение начальной общевойсковой подготовки в школах.

Тем временем в российских учебных заведениях планируют ввести должность советников директоров школ по воспитанию, которые планируют говорить с детьми о политике и митингах.