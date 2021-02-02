В школах РФ появятся "воспитатели", которые будут говорить с детьми о политике и митингах

Работать над проектом будет Российское движение школьников. Его уже сравнивали с пионерской организацией.

В российских школах планируют ввести должность советников директоров школ по воспитанию. Об этом еще в конце декабря сообщил "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, такие советники из числа учителей будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей, а в их задачи будет входить "организация воспитания" школьников. Первые конкурсы на эту должность должны пройти в 2022 году во всех регионах России. При этом уже в 2021 году он пройдет в десяти пилотных регионах.

23 января уже этого года министр, выступая перед Советом Федерации и говоря о введении должности советника по воспитанию, сказал следующее: "Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?".

По данным издания "Коммерсантъ", за проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РШД), которое курируют из администрации президента Владимира Путина. Исполнительный директор этой организации – Ирина Плещева – рассказала журналистам, что "будущие воспитатели должны говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах".

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов", – рассказала женщина.

Для нахождения общего языка с молодежью воспитатели должны будут знать, чем те живут. В частности, они будут изучать мемы, смотреть стримы и фильмы, популярные среди молодежи, слушать музыку, вести соцсети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх и так далее.

РШД было учреждено в 2015 году по указу президента РФ Владимира Путина. Цель организации – "воспитание подростков и "формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

"Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией", – говорится в материале "Ъ".

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