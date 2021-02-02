У школах РФ з'являться "вихователі", які будуть говорити з дітьми про політику та мітинги

Працювати над проектом буде Російське рух школярів. Його вже порівнювали з піонерською організацією.

У російських школах планують ввести посаду радників директорів шкіл із виховання. Про це ще наприкінці грудня повідомив у "Российской газете" Міністр освіти Сергій Кравцов.

За його словами, такі радники з колективу вчителів отримуватимуть надбавку розміром 15 тисяч рублів, а в їх завдання входитиме "організація виховання" школярів. Перші конкурси на цю посаду повинні пройти в 2022 році в усіх регіонах Росії. Водночас вже в 2021 році він пройде в десяти пілотних регіонах.

23 січня вже цього року Міністр, виступаючи перед Радою Федерації та кажучи про введення посади радника з виховання, сказав: "Яким чином діти будуть досягати поставлених цілей? Що і в який момент життя може вплинути на їх світогляд? Як запобігти можливості надання деструктивного впливу на дітей? ".

За даними видання "Коммерсант", за проект значною мірою відповідає створений в 2015 році Російське рух школярів (РШД), яке курують з адміністрації президента Володимира Путіна. Виконавчий директор цієї організації — Ірина Плещева — розповіла журналістам, що "майбутні вихователі повинні говорити з дітьми їхньою мовою, зокрема про політику і мітинги".

"Завдання в тому, щоб вихователь насамперед саме спілкувався з молоддю. У них є запит, щоб з ними спілкувалися на політичні теми, зокрема й про мітинги", — розповіла жінка.

Для знаходження спільної мови з молоддю вихователі повинні будуть знати, як ті живуть. Зокрема, вони будуть вивчати меми, дивитися стрім і фільми, популярні серед молоді, слухати музику, вести соцмережі, розбиратися в ігрових приставках і компʼютерних іграх тощо.

РШД був заснований в 2015 році за указом президента РФ Володимира Путіна. Мета організації — "виховання підлітків" та "формування особистості на основі властивої російському суспільству системи цінностей".

"Частина експертів тоді порівняли РДШ із радянською піонерською організацією", — йдеться в матеріалі "Комерсант".

Як повідомлялося раніше, у Росії створили новий "чорний список" аніме. Там мають намір заборонити ще низку популярних аніме-мультфільмів, враховуючи такі відомі серіали, як "Князь тьмы" і "Натюрморт в серых тонах".

Нагадаємо, 20 січня влада РФ у судовому порядку заборонила аніме-серіал "Тетрадь смерти" виявивши в одному з епізодів аніме "заклики до суїциду, зображення фізичного та психологічного насильства, а також нетрадиційних сексуальних стосунків". Зазначимо, що раніше в Росії заборонили британську комедію "Смерть Сталина", побачивши в кінокартині "український слід".