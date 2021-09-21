З'явиться нова посада: в МВС анонсували збільшення присутності поліції в школах (відео)

За словами чиновників, "вихователь безпеки" виконуватиме сполучну роль між поліцейськими і "батьками, дітьми та адміністраціями шкіл".

У цьому році в українських школах з'явиться нова посада — вихователь безпеки. Людина, яка займає її, виконуватиме роль сполучної ланки між поліцією та батьками, дітьми, навчальними закладами. За допомогою програми "Безпечна школа" міністерство внутрішніх справ має намір збільшити поліцейську присутність у школах. Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

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"Діти проводять дуже багато часу в школах. Вони там спілкуються зі своїми ровесниками. Створення безпечного середовища в школі є сьогодні нашим основним завданням. На сьогоднішній день є поліцейська присутність у школах, але ми плануємо цю поліцейську присутність посилювати та збільшувати", — сказала заступниця міністра .

За її словами, наразі в навчальних закладах працюють шкільний поліцейський, ювенальний поліцейський і поліція охорони. У той же час, судячи зі слів Павличенко, збільшення поліцейської присутності в школах України полягатиме не в посиленні охорони установ освіти, а у впровадженні нової спеціальності.

"Ми зараз розробляємо разом із міністерством освіти і науки такий проект. Це будуть не поліцейські, це будуть вихователі, які пройдуть відбір і навчання в навчальних закладах міністерства внутрішніх справ. Вони будуть фахівцями, вони, можливо, будуть психологами. Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми. Вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах і виконуватимуть роль сполучної ланки між поліцейськими офіцерами та батьками, дітьми, адміністраціями шкіл", — заявила Павличенко.

[ + – ] В українських школах з'явиться "вихователь безпеки"

Представниця МВС додала, що вихователі безпеки відвідуватимуть батьківські збори та педагогічні ради.

"Вони спілкуватимуться з батьками і дітьми. У разі, якщо буде якась інформація, на яку потрібне реагування з боку поліції, вихователі передаватимуть цю інформацію (в правоохоронні органи — Ред.) і будуть у тісному контакті працювати з поліцейськими, щоб зробити середу в школах максимально безпечною (...) Якщо це будуть невеликі школи, розташовані поруч, то на кілька шкіл буде один вихователь безпеки", — додала заступниця міністра.

Також Павличенко заявила, що стати вихователями безпеки можуть і юристи, і психологи, які мають бажання працювати з дітьми. Про те, як подати заявку на отримання цієї посади, представниця МВС пообіцяла повідомити пізніше. Також вона не уточнила, діяльність вихователя безпеки проводитиметься на волонтерських засадах або на умовах фіксованої заробітної плати.

Ця програма розроблена за підтримки організації ЮНІСЕФ. Її запуск запланований на цей рік.

За даними міністерства внутрішніх справ, за перші вісім місяців 2021 року в Україні зареєстрували майже 3 тисячі кримінальних правопорушень, які були здійснені дітьми або за їх участі. Стільки ж злочинів було скоєно у ставленні до дітей.

Нагадаємо, раніше українська влада прийняла закон про територіальну оборону, який передбачає введення початкової загальновійськової підготовки в школах.

Тим часом у російських навчальних закладах планують ввести посаду радників директорів шкіл з виховання, які планують говорити з дітьми про політику та мітинги.