В 2021 году украинские чиновники начнут получать зарплаты в е-гривне, – НБУ (видео)

Речь идет о пилотном проекте, в рамках которого оплачивать труд в электронной валюте будут сотрудникам Министерства цифровой трансформации.

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации в 2021 году запускают пилотный проект, в рамках которого сотрудники Минцифры начнут получать зарплату в е-гривне. Об этом во время круглого стола под названием "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" заявил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

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"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект", — заявил Макарчук.

Представитель Нацбанка отметил, что воплощение этой идеи на сегодняшний день сопряжено с рядом ограничений, однако заверил, что в текущем году проект будет "пропилотирован".

Что же касается полноценного запуска е-гривны, то он ожидается не ранее конца следующего года, отметил Макарчук.

Что такое е-гривна и зачем она нужна?

В Украине начали изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты на базе блокчейна в 2016 году, и в конце 2018 года Нацбанк заявил о том, что практическая часть пилотного проекта запуска электронной гривны была завершена.

По своей сути электронная гривна является простой валютой в электронном виде, которую можно обменять на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1.

Как пишет "Лига. Финансы", НБУ ранее уже пришел к выводу, что е-гривна может быть альтернативой как наличным, так и платежным картам и электронным деньгам. Среди ее преимуществ — легкость в использовании, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Нацбанком) и скорость выполнения операций.

Фокус также разбирался в том, как появление цифровой валюты у НБУ отразится на гражданах.

О том, что Минцифры займется разработкой виртуальных активов, стало известно в январе текущего года. Партнером министерства в этом направлении стала неприбыльная организация Stellar Development Foundation.