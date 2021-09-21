У 2021 році українські чиновники почнуть отримувати зарплати в е-гривні, — НБУ (відео)
Йдеться про пілотний проект, в межах якого оплачувати працю в електронній валюті будуть співробітникам Міністерства цифрової трансформації.
Національний банк України (НБУ) і Міністерство цифрової трансформації у 2021 році запускають пілотний проект, у межах якого співробітники Мінцифри почнуть отримувати зарплату в е-гривні. Про це під час круглого столу під назвою "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" заявив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.
"Є чітке бажання в якості пілотного проекту вже в цьому році виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проект", — заявив Макарчук.
Представник Нацбанку відзначив, що втілення цієї ідеї на сьогоднішній день існує низка обмежень, проте запевнив, що в поточному році проект буде "пропілотований".
Що ж стосується повноцінного запуску е-гривні, то він очікується не раніше кінця наступного року, зазначив Макарчук.
Що таке е-гривня і навіщо вона потрібна?
В Україні почали вивчати можливість випуску власної цифрової валюти на базі блокчейну в 2016 році, і в кінці 2018 року Нацбанк заявив про те, що практична частина пілотного проекту запуску електронної гривні була завершена.
За своєю суттю електронна гривня є простою валютою в електронному вигляді, яку можна обміняти на готівку або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.
Як пише "Ліга. Фінанси", НБУ раніше вже прийшов до висновку, що е-гривня може бути альтернативою як готівці, так і платіжним карткам та електронних грошей. Серед її переваг — легкість у використанні, доступність, безпека (погашення та розрахунки гарантуються Нацбанком) і швидкість виконання операцій.
Фокус також розбирався в тому, як поява цифрової валюти у НБУ відіб'ється на громадянах.
Про те, що Мінцифри займеться розробкою віртуальних активів, стало відомо в січні поточного року. Партнером міністерства в цьому напрямку стала неприбуткова організація Stellar Development Foundation.