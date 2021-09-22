Мэр Ивано-Франковска обещает 1 млн грн учебному заведению, которое первым вакцинирует 100% сотрудников

На оперативном совещании Руслан Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск приближается к "красной" зоне. А Москва из-за это "радуется и ликует".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал денежную премию в 1 млн гривен на развитие инфраструктуры тому учебному заведению, которое первым обеспечит стопроцентную вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Об этом заявил городской мэр во время оперативного совещания.

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"Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры", — заверил "Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры", — заверил Марцинкив.

По данным Департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета в 50 из 58 городских школах вакцинировано 80% персонала. В детских садах 29 из 44 также достигли этих показателей. Мэр сообщил, что не смотря на большое количество поддельных справок, количество поступающих в больнице с диагнозом коронавируса увеличивается.

"В больнице "липовая" справка вас не защитит. Заявление Министра здравоохранения говорит о том что, Ивано-Франковская область постепенно приближается к красной зоне. А Москва радуется и ликует", — сказал городской мэр.

Напомним, что 7 сентября Руслан Марцинкив заявил о том, что если человек не захотел сделать прививку от COVID-19, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.

Также ранее мэр города сообщал о том, что в частных клиниках Ивано-Франковска вакцину Pfizer можно купить за 800 -1000 гривен.