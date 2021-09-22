Мэр Ивано-Франковска обещает 1 млн грн учебному заведению, которое первым вакцинирует 100% сотрудников
На оперативном совещании Руслан Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск приближается к "красной" зоне. А Москва из-за это "радуется и ликует".
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал денежную премию в 1 млн гривен на развитие инфраструктуры тому учебному заведению, которое первым обеспечит стопроцентную вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Об этом заявил городской мэр во время оперативного совещания.
"Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры", — заверил "Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры", — заверил Марцинкив.
По данным Департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета в 50 из 58 городских школах вакцинировано 80% персонала. В детских садах 29 из 44 также достигли этих показателей. Мэр сообщил, что не смотря на большое количество поддельных справок, количество поступающих в больнице с диагнозом коронавируса увеличивается.
"В больнице "липовая" справка вас не защитит. Заявление Министра здравоохранения говорит о том что, Ивано-Франковская область постепенно приближается к красной зоне. А Москва радуется и ликует", — сказал городской мэр.
Напомним, что 7 сентября Руслан Марцинкив заявил о том, что если человек не захотел сделать прививку от COVID-19, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.
Также ранее мэр города сообщал о том, что в частных клиниках Ивано-Франковска вакцину Pfizer можно купить за 800 -1000 гривен.