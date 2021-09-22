Мер Івано-Франківська обіцяє 1 млн грн навчальному закладу, який першим вакцинує 100% співробітників
На оперативній нараді Руслан Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ наближається до "червоної" зони. А Москва через це "радіє і радіє".
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв грошову премію в 1 млн гривень на розвиток інфраструктури того навчального закладу, який першим забезпечить стовідсоткову вакцинацію своїх співробітників від коронавірусу. Про це заявив міський голова під час оперативної наради.
"Перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури", — запевнив Марцінків.
За даними Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради, у 50 з 58 міських шкіл вакциновано 80% персоналу. У дитячих садках 29 з 44 також досягли цих показників. Мер повідомив, що незважаючи на велику кількість підроблених довідок, кількість хворих у лікарнях з діагнозом коронавірусу збільшується.
"У лікарні "липова" довідка вас не захистить. Заява Міністра охорони здоров'я говорить про те що, Івано-Франківська область поступово наближається до червоної зони. А Москва радіє і радіє", — сказав міський голова.
Нагадаємо, що 7 вересня Руслан Марцінків заявив про те, що якщо людина не захотіла зробити щеплення від COVID-19, то їй не варто розраховувати на матеріальну допомогу в лікуванні.
Також раніше мер міста повідомляв про те, що в приватних клініках Івано-Франківська вакцину Pfizer можна придбати за 800 -1000 гривень.