Мер Івано-Франківська обіцяє 1 млн грн навчальному закладу, який першим вакцинує 100% співробітників

На оперативній нараді Руслан Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ наближається до "червоної" зони. А Москва через це "радіє і радіє".

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв грошову премію в 1 млн гривень на розвиток інфраструктури того навчального закладу, який першим забезпечить стовідсоткову вакцинацію своїх співробітників від коронавірусу. Про це заявив міський голова під час оперативної наради.

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"Перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури", — запевнив Марцінків.

За даними Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради, у 50 з 58 міських шкіл вакциновано 80% персоналу. У дитячих садках 29 з 44 також досягли цих показників. Мер повідомив, що незважаючи на велику кількість підроблених довідок, кількість хворих у лікарнях з діагнозом коронавірусу збільшується.

"У лікарні "липова" довідка вас не захистить. Заява Міністра охорони здоров'я говорить про те що, Івано-Франківська область поступово наближається до червоної зони. А Москва радіє і радіє", — сказав міський голова.

Нагадаємо, що 7 вересня Руслан Марцінків заявив про те, що якщо людина не захотіла зробити щеплення від COVID-19, то їй не варто розраховувати на матеріальну допомогу в лікуванні.

Також раніше мер міста повідомляв про те, що в приватних клініках Івано-Франківська вакцину Pfizer можна придбати за 800 -1000 гривень.