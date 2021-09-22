"Необычное явление": В 2021 году Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Беларусь

За последние 7 месяцев Беларусь закупила в Украине 15,5 тысяч тон картофеля

Украина оказалась в списке лидеров по экспорту картофеля в Белоруссию за последние семь месяцев 2021. По данным аналитиков портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) в Беларусь было поставлено 15, 5 тыс тонн корнеплода.

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Эксперты это назвали "довольно необычным явлением", поскольку во время сбора урожая картофеля цена на него значительно снижается. Тем более Беларусь всегда была в числе передовых экспортеров этой культуры и никогда не завозила ее из других стран в сезон урожая.

Однако в этом году Беларусь закупила картофель из Украины, РФ, Азербайджана, Северной Македонии, Египта и Германии. Эксперты сообщают, что импорт картофеля в Беларусь стал возможен еще до сбора урожая, так как цена на него в республике достигла $0,30 за кг, что почти вдвое дороже, чем в Молдове и на 8% дешевле чем в Украине.

"Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель 15-19 центов за килограмм", — добавили аналитики.

Рост цен на картофель в Беларуси связан с падением производства, из-за низкой урожайности в этом году. Погодные условия не были благоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили губительные последствия засухи.

Напомним, что в 2020 году Украина вошла в топ-3 мировых стран по производству картофеля, опередив при этом Индию и Китай.

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