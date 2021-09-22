"Незвичайне явище": У 2021 році Україна стала найбільшим експортером картоплі в Білорусь

За останні 7 місяців Білорусь закупила в Україні 15,5 тисяч тонн картоплі

Україна опинилася в списку лідерів з експорту картоплі в Білорусь за останні сім місяців 2021. За даними аналітиків порталу EastFruit Української плодоовочевої асоціації (УПОА) в Білорусь було поставлено 15, 5 тис. тонн коренеплоду.

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Експерти це назвали "досить незвичайним явищем", оскільки під час збору врожаю картоплі ціна на неї значно знижується. Тим більше, Білорусь завжди була в числі передових експортерів цієї культури і ніколи не завозила її з інших країн у сезон врожаю.

Однак цього року Білорусь закупила картоплю з України, РФ, Азербайджану, Північної Македонії, Єгипту та Німеччини. Експерти повідомляють, що імпорт картоплі в Білорусь став можливий ще до збору врожаю, оскільки ціна на неї в республіці досягла $0,30 за кг, що майже вдвічі дорожче, ніж у Молдові, і на 8% дешевше, ніж в Україні.

"Крім того, картопля в Білорусі зараз продається в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай у цей час року. Як правило, в середині вересня оптові покупці в Білорусі платять за картоплю 15-19 центів за кілограм", — додали аналітики.

Зростання цін на картоплю в Білорусі пов'язане з падінням виробництва через низьку врожайність цього року. Погодні умови не були сприятливими, і картопляні поля в Білорусі відчули згубні наслідки посухи.

Нагадаємо, що у 2020 році Україна увійшла в топ-3 світових країн з виробництва картоплі, випередивши при цьому Індію і Китай.

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