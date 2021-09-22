Экс-судья Чаус завел новый канал в Telegram и сказал, что старый вели "против его воли"

Сейчас на новом канале уже более сотни подписчиков, с которыми бывший судья намерен вести диалоги.

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус завел Telegram-канал под названием "Mykola ChausUA". Об этом в среду, 22 сентября, заявил его адвокат Ростислав Кравец.

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"Николай Алексеевич Чаус создал свой официальный телеграм-канал, на котором будет всех знакомить с происходящим и опровергать неправдивую информацию, — говорится в публикации Кравца на канале в том же мессенджере.

После перехода по ссылке, которую оставил юрист, пользователи попадают на канал, где уже есть несколько записей и более сотни подписчиков. На первой из них экс-судья заверил, что не имеет никакого отношения к каналу "ChausUA Николай Чаус", который был создан в мае. По его словам, "все, что происходило на том канале, происходило против его воли".

Фото: Скриншот

В следующей публикации мужчина попросил тех, кто комментирует его записи, не использовать нецензурную лексику. Последняя публикация, которая размещена после 23.00, содержит текст "2021 рік". Бывший судья не объяснил, что он хотел этим сказать.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал изданию "Страна" о причинах создания Чаусом нового Telegram-канала. По словам юриста, бывший судья позвонил ему в обед и попросил объяснить, как создавать каналы в этом мессенджере. Тот объяснил, как это делается, и посоветовал включить комментарии, чтобы была возможность общаться с подписчиками.

Напомним, что именно в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" в мае было размещено видеообращение экс-судьи, в котором тот заявил, что его не похищали, а сам он находится в безопасности.

Национальное антикоррупционное бюро объявило Чаусу подозрение в получении взятки в размере 150 тысяч долларов за вынесение судебного решения в пользу подсудимой еще в 2016 году. В огороде экс-судьи детективы обнаружили трехлитровую банку с деньгами.

Задержать тогда Чауса правоохранители не могли из-за судейской неприкосновенности. Когда же ее сняли бывший судья уже покинул территорию Украины. Именно в рамках этого производства и прошло заседание по избранию меры пресечения 4 августа 2021 года. Тогда ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест.

Детальнее об этой истории, о похищении Чауса в Кишиневе и чем это все может обернуться в будущем Фокус рассказывал в отдельном материале.