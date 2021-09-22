Екссуддя Чаус завів новий канал у Telegram і сказав, що старий вели "проти його волі"
Зараз на новому каналі вже більше сотні підписників, із якими колишній суддя має намір вести діалоги.
Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус завів Telegram-канал під назвою "Mykola ChausUA". Про це в середу, 22 вересня, заявив його адвокат Ростислав Кравець.
"Микола Олексійович Чаус створив свій офіційний телеграм-канал, на якому всіх знайомитиме з тим, що відбувається, і спростовуватиме неправдиву інформацію", — йдеться в публікації Кравця на каналі в тому ж месенджері.
Після переходу по посиланню, яке залишив юрист, користувачі потрапляють на канал, де вже є кілька записів і більше сотні підписників. У першому записі екссуддя запевнив, що не має ніякого стосунку до каналу "ChausUA Микола Чаус", який був створений у травні. За його словами, "все, що відбувалося на тому каналі, відбувалося проти його волі".
У наступній публікації чоловік попросив тих, хто коментує його записи, не використовувати нецензурну лексику. Остання публікація, яка розміщена після 23:00, містить текст "2021 рік". Колишній суддя не пояснив, що він хотів цим сказати.
Адвокат Ростислав Кравець розповів виданню "Страна" про причини створення Чаусом нового Telegram-каналу. За словами юриста, колишній суддя подзвонив йому в обід і попросив пояснити, як створювати канали в цьому месенджері. Той пояснив, як це робиться, і порадив увімкнути коментарі, щоб була можливість спілкуватися з підписниками.
Нагадаємо, що саме в Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" у травні було розміщено відеозвернення екссудді, в якому той заявив, що його не викрадали, а сам він перебуває в безпеці.
Національне антикорупційне бюро оголосило Чаусу підозра в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів за винесення судового рішення на користь підсудної ще у 2016 році. У городі екссудді детективи виявили трилітрову банку з грошима.
Затримати тоді Чауса правоохоронці не могли через суддівську недоторканність. Коли ж її зняли, колишній суддя вже покинув територію України. Саме в межах цього виробництва й відбулося засідання з обрання запобіжного заходу 4 серпня 2021 року. Тоді ВАКС відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт.
Детальніше про цю історію, про викрадення Чауса в Кишиневі, і чим це все може обернутися в майбутньому Фокус розповідав в окремому матеріалі.