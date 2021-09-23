Под Радой митинг "SaveФОП" перерос в стычки с силовиками, задержан лидер движения (фото, видео)

Сергея Доротича силой затолкали в служебный автомобиль и увезли в Печерское управление полиции.

Митинг под Верховной Радой, на которой присутствуют представители движения SaveФОП и "АвтоЄвроСила", закончился потасовками с правоохранителями. Об этом сообщает подсанкционное издание Страна.

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Начало акции под зданием Верховной Рады было запланировано на 9:00 утра. Представители SaveФОП и "АвтоЄвроСила" планировали поддержать нардепов, которые сегодня будут рассматривать законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для ФОП.

Акция протеста началась с потасовок с силовиками и задержания лидера движения SaveФОП Сергея Доротича. Полицейские силой затолкали его в патрульный автомобиль и увезли в Печерское управление полиции.

[ + – ] Задержание Сергея Доротича под Радой

По данным РБК-Украина и Апострофа, потасовка с силовиками началась после того, как Сергей Доротич пытался прорваться через оцепление полиции к Верховной Раде.

Лидера движения SaveФОП задержали, а других протестующих оттеснили от входа в здание парламента и с проезжей части улицы Грушевского.

[ + – ] Под Радой задержали Сергея Доротича [ + – ] Стычка под Радой 23 сентября Фото: Апостроф [ + – ] Стычка под Радой 23 сентября Фото: Апостроф

Как сообщает телеканал НАШ, полицейские задержали Сергея Доротича под Верховной Радой из-за того, что лидер движения SaveФОП "играл на камеру".

[ + – ] Задержание Сергея Доротича под Радой

Как пишет издание Обозреватель, на митинге присутствовали более 200 активистов из SaveФОП и "АвтоЄвроСила". Силовики запретили им ставить свою сцену, поскольку возле здания Верховной Рады уже построили другую для митинга ОПЗЖ.

Рассмотрение проектов законов №3853-1 и №3853-2 состоится во время внеочередного заседания парламента, которое стартует в 16:00 23 сентября.

Это уже не первая стычка с силовиками с участием активистов SaveФОП. Как рассказывал Фокус, в июне сторонники SaveФОП хотели устроить шествие к зданию Офиса президента, в том числе принести к нему гроб и похоронные венки.

Также Фокус сообщал, что в мае под зданием Кабмина задержали представителей движения SaveФОП. Массовые задержания под Кабмином, когда в здании находился госсекретарь США Энтони Блинкен, начались после того, как лидер движения Сергей Доротич начал играть на дудке.