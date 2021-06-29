"Отдайте мой гроб!": акция "SaveФОП" в Киеве сопровождается столкновениями с полицией (видео)

Гроб к Офису президента хотели принести в рамках "похорон микробизнеса", но копы его забрали. Вопреки этому, участие в шествии "принял" мертвый ворон.

Во вторник, 29 июня, на центральных улицах Киева проходит акция предпринимателей и сторонников общественного движения "SaveФОП" под названием "Власть, не хорони микробизнес". В ее рамках сторонники движения хотели устроить шествие к зданию Офиса президента, в том числе принести к нему гроб и похоронные венки.

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Реализовать это протестующие не сумели, поскольку полиция перекрыла путь на улицу Банковую и отняла гроб. Это сопровождалось мелкими столкновениями и криками владельцев "атрибута".

"Отдайте мой гроб!", — неоднократно выкрикнула одна из предпринимательниц, которая, по всей видимости, и принесла его на акцию.

Крышку гроба "отбить" удалось, в судьбе основной его части точка пока не поставлена. Копы пытались вывезти ее в автозаке, но протестующие перекрыли транспорту дорогу.

Примерно тогда же участники акции нашли на земле мертвого ворона. На видео видно, что некоторые участники мероприятия были не против использования трупа животного в качестве символа и даже какое-то время несли его во время шествия.

Основным требованием, с которым участники движения "SaveФОП" выходят на акции, является отмена фискализации для предпринимателей, независимо от их сферы деятельности. Как они утверждают, прежде велись активные переговоры со службой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о возможной встрече, где должны были бы обсуждаться их требования, но в конце концов ее отменили.

Акции предпринимателей нередко сопровождаются конфликтами и столкновениями. В мае представители "SaveФОП" были задержаны во время акции под зданием Кабинета министров, где в тот момент находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Задержание было жестким и представители "SaveФОП" сопротивлялись. Чтобы посадить активистов в машину, правоохранителям пришлось применить силу.

Также представители движения в марте 2021 года выступали с требованием либерализации карантинных ограничений.