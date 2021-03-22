В центре Киева сотни человек устроили протест против локдауна (видео)

Силовики готовятся дать отпор протестующим на Майдане Независимости и у КГГА.

22 марта физические-лица предприниматели устроили в центре Киева массовый митинг с требованием ослабить карантин. Подробности с места событий передает агентство "Униан".

По разным оценкам, на главной площади Киева собрались от 300 до 500 протестующих. Акция началась позже запланированного времени, потому что многие участники долго добирались из-за проблем с транспортом.

[ + – ] Митинг на Майдане в Киеве

От Майдана люди направились к КГГА, чтобы донести свои требования до Виталия Кличко. Они также намерены протестовать под стенами Кабмина и Офиса президента Украины на Банковой. В частности, они требуют не закрывать учреждения на карантин и восстановить регулярные пассажирские перевозки в Киеве.

[ + – ] Полиция дежурит на митинге в центре Киева Фото: УНИАН

Как сообщает корреспондент сайта "44.ua", митингующие требуют, чтобы президент Владимир Зеленский встретился с лидером движения SaveFop Сергеем Доротичем и обсудил работу бизнеса в условиях локдауна. Протест проходит мирно, однако на Майдан съехались около 10 автобусов с правоохранителями.

Ранее стало известно, что столичные власти объявили в Киеве локдаун, который продлится с 20 марта до 9 апреля. Мэр Виталий Кличко во время брифинга объявил такие ограничения:

закрыли кинотеатры, концертные залы и другие культурные учреждения, а также ТРЦ, кроме продуктовых магазинов;

запретили проведение массовых мероприятий;

кафе и рестораны обязали работать только на "вынос" и доставку;

в парикмахерские и салоны красоты нужно обязательно записываться заранее;

в спортивных залах запрещены групповые занятия;

после карантина школы перейдут на дистанционное обучение;

частный бизнес должен максимально перейти на удаленный режим работы.

Кроме того, с 23 марта Киеве и Одесская область переходит в "красную" карантинную зону. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. По данным Минздрава, в Киеве сейчас госпитализируют 103,3 человек на 100 тысяч населения, а в Одесской области – 67,9. Кроме того, в этих регионах слишком большая заполненность коек для больных с COVID-19.