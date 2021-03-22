У центрі Києва сотні людей влаштували протест проти локдауну (відео)

Силовики готуються дати відсіч учасникам протесту на Майдані Незалежності та біля КМДА.

22 березня фізичні особи підприємці влаштували в центрі Києва масовий мітинг з вимогою послабити карантин. Подробиці з місця подій передає агентство "Уніан".

За різними оцінками, на головній площі Києва зібралися від 300 до 500 протестувальників. Акція почалася пізніше запланованого часу, тому що багато учасників довго добиралися через проблеми з транспортом.

[ + – ] Мітинг на Майдані в Києві

Від Майдану люди попрямували до КМДА, щоб донести свої вимоги до Віталія Кличка. Вони також мають намір протестувати під стінами Кабміну та Офісу президента України на Банковій. Зокрема, вони вимагають не закривати установи на карантин і відновити регулярні пасажирські перевезення в Києві.

[ + – ] Поліція чергує на мітингу в центрі Києва Фото: УНІАН

Як повідомляє кореспондент сайту "44.ua", учасники мітингу вимагають, щоб президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером руху SaveFop Сергієм Доротичем і обговорив роботу бізнесу в умовах локдауну. Протест проходить мирно, проте на Майдан з'їхалися близько 10 автобусів з правоохоронцями.

Раніше стало відомо, що столична влада оголосила в Києві локдаун, який триватиме з 20 березня до 9 квітня. Мер Віталій Кличко під час брифінгу оголосив такі обмеження:

закрили кінотеатри, концертні зали та інші культурні установи, а також ТРЦ, крім продуктових магазинів;

заборонили проведення масових заходів;

кафе і ресторани зобов'язали працювати тільки на "винос" і доставку;

у перукарні та салони краси потрібно обов'язково записуватися заздалегідь;

у спортивних залах заборонені групові заняття;

після карантину школи перейдуть на дистанційне навчання;

приватний бізнес повинен максимально перейти на віддалений режим роботи.

Крім того, з 23 березня Київ та Одеська область переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення прийняла Державна комісія ТЕБ та НС. За даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві наразі госпіталізують 103,3 осіб на 100 тисяч населення, а в Одеській області — 67,9. Крім того, у цих регіонах дуже велика заповненість ліжок для хворих з COVID-19.