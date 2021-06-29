"Віддайте мою труну!": акція "SaveФОП" у Києві супроводжується зіткненнями з поліцією (відео)

Труну до Офісу президента хотіли принести в рамках "похорону мікробізнесу", але копи її забрали. Попри це, участь у ході "взяв" мертвий ворон.

У вівторок, 29 червня, на центральних вулицях Києва проходить акція підприємців і прихильників громадського руху "SaveФОП" під назвою "Владо, не ховай мікробізнес". В її рамках прихильники руху хотіли влаштувати ходу до будівлі Офісу президента, зокрема принести до нього труну та похоронні вінки.

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Реалізувати це протестувальники не зуміли, оскільки поліція перекрила шлях на вулицю Банкову та забрала труну. Це супроводжувалося дрібними сутичками і криками власників "атрибута".

"Віддайте мою труну!" — неодноразово викрикнула одна з підприємниць, яка, очевидно, й принесла її на акцію.

Кришку труни "відбити" вдалося, в долі основної її частини крапка поки не поставлена. Копи намагалися вивезти її в автозаку, але протестувальники перекрили транспорту дорогу.

Приблизно тоді ж учасники акції знайшли на землі мертвого ворона. На відео видно, що деякі учасники заходу були проти використання трупа тварини як символу і навіть якийсь час несли його під час ходи.

Основною вимогою, з якою учасники руху "SaveФОП" виходять на акції, є скасування фіскалізації для підприємців, незалежно від їхньої сфери діяльності. Як вони стверджують, спершу велися активні переговори зі службою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливу зустріч, де мали б обговорюватися їхні вимоги, але зрештою її скасували.

Акції підприємців нерідко супроводжуються конфліктами і зіткненнями. У травні представники "SaveФОП" були затримані під час акції під будівлею Кабінету міністрів, де в той момент перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Затримання було жорстким і представники "SaveФОП" пручалися. Щоб посадити активістів у машину, правоохоронцям довелося застосувати силу.

Також представники руху в березні 2021 року виступали з вимогою лібералізації карантинних обмежень.