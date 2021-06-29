"Віддайте мою труну!": акція "SaveФОП" у Києві супроводжується зіткненнями з поліцією (відео)
Труну до Офісу президента хотіли принести в рамках "похорону мікробізнесу", але копи її забрали. Попри це, участь у ході "взяв" мертвий ворон.
У вівторок, 29 червня, на центральних вулицях Києва проходить акція підприємців і прихильників громадського руху "SaveФОП" під назвою "Владо, не ховай мікробізнес". В її рамках прихильники руху хотіли влаштувати ходу до будівлі Офісу президента, зокрема принести до нього труну та похоронні вінки.
Реалізувати це протестувальники не зуміли, оскільки поліція перекрила шлях на вулицю Банкову та забрала труну. Це супроводжувалося дрібними сутичками і криками власників "атрибута".
"Віддайте мою труну!" — неодноразово викрикнула одна з підприємниць, яка, очевидно, й принесла її на акцію.
Кришку труни "відбити" вдалося, в долі основної її частини крапка поки не поставлена. Копи намагалися вивезти її в автозаку, але протестувальники перекрили транспорту дорогу.
Приблизно тоді ж учасники акції знайшли на землі мертвого ворона. На відео видно, що деякі учасники заходу були проти використання трупа тварини як символу і навіть якийсь час несли його під час ходи.
Основною вимогою, з якою учасники руху "SaveФОП" виходять на акції, є скасування фіскалізації для підприємців, незалежно від їхньої сфери діяльності. Як вони стверджують, спершу велися активні переговори зі службою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливу зустріч, де мали б обговорюватися їхні вимоги, але зрештою її скасували.
Акції підприємців нерідко супроводжуються конфліктами і зіткненнями. У травні представники "SaveФОП" були затримані під час акції під будівлею Кабінету міністрів, де в той момент перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Затримання було жорстким і представники "SaveФОП" пручалися. Щоб посадити активістів у машину, правоохоронцям довелося застосувати силу.
Також представники руху в березні 2021 року виступали з вимогою лібералізації карантинних обмежень.