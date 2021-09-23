Під Радою мітинг "SaveФОП" переріс у сутички із силовиками, затриманий лідер руху (фото, відео)

Сергія Доротича силою заштовхали в службовий автомобіль і відвезли в Печерське управління поліції.

Мітинг під Верховною Радою, на якому присутні представники руху SaveФОП та "АвтоЄвроСила", закінчився бійками з правоохоронцями. Про це повідомляє підсанкційне видання Страна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Початок акції під будівлею Верховної Ради був запланований на 09:00 ранку. Представники SaveФОП та "АвтоЄвроСила" планували підтримати нардепів, які сьогодні розглядатимуть законопроєкти про скасування обов'язкових касових апаратів для ФОП.

Акція протесту почалася з бійок із силовиками і затримання лідера руху SaveФОП Сергія Доротича. Поліцейські силою заштовхали його в патрульний автомобіль і відвезли в Печерське управління поліції.

[ + – ] Затримання Сергія Доротича під Радою

За даними РБК-Україна й Апострофа, бійка із силовиками почалася після того, як Сергій Доротич намагався прорватися через оточення поліції до Верховної Ради.

Лідера руху SaveФОП затримали, а інших протестувальників відтіснили від входу в будівлю парламенту і з проїжджої частини вулиці Грушевського.

[ + – ] Під Радою затримали Сергія Доротича [ + – ] Сутичка під Радою 23 вересня Фото: Апостроф [ + – ] Сутичка під Радою 23 вересня Фото: Апостроф

Як повідомляє телеканал НАШ, поліцейські затримали Сергія Доротича під Верховною Радою через те, що лідер руху SaveФОП "грав на камеру".

[ + – ] Затримання Сергія Доротича під Радою

Як пише видання Обозреватель, на мітингу були присутні понад 200 активістів із SaveФОП та "АвтоЄвроСила". Силовики заборонили їм ставити свою сцену, оскільки біля будівлі Верховної Ради вже побудували іншу для мітингу ОПЗЖ.

Розгляд проєктів законів №3853-1 і №3853-2 відбудеться під час позачергового засідання парламенту, яке стартує о 16:00 23 вересня.

Це вже не перша сутичка із силовиками за участю активістів SaveФОП. Як розповідав Фокус, у червні прихильники SaveФОП хотіли влаштувати ходу до будівлі Офісу президента, зокрема принести до нього труну і похоронні вінки.

Також Фокус повідомляв, що в травні під будівлею Кабміну затримали представників руху SaveФОП. Масові затримання під Кабміном, коли в будівлі знаходився держсекретар США Ентоні Блінкен, почалися після того, як лідер руху Сергій Доротич почав грати на дудці.