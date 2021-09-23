В Украину из Афганистана вылетел еще один самолет – Минобороны (фото)

В ведомстве уточнили, что переговоры об эвакуации с талибами велись последние несколько дней. При этом воздушное судно, на борту которого находится около 100 человек, должно прибыть в Киев в течение суток.

В Украину вылетел еще один самолет из Афганистана, на борту которого находятся около 100 пассажиров. Эвакуация украинских граждан стала возможной после успешных переговоров с талибами украинских дипломатов. Об этом сообщает в Facebook ГУР Министерства обороны.

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В сообщении говорится, что в течении последних нескольких дней украинской стороной проводились международные переговоры по эвакуации граждан Украины и членов их семей из Афганистана.

"Сегодня утром переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", — сказано в сообщении.

Также в ведомстве выразили благодарность всем, кто участвовал в процессе эвакуации граждан.

"В очередной раз Украина продемонстрировала решительность в вопросах помощи своим гражданам за границей, а также гражданам других стран, которые в ней нуждались", — говорится в сообщении.

Напомним, что по словам министра Дмитрия Кулебы, существовали ряд проблем, связанных с процессом эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Благодаря действиям сотрудников украинских спецслужб удалось эвакуировать более 700 человек, среди которых граждане других стран.