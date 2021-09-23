В Україну з Афганістану вилетів ще один літак — Міноборони (фото)
У відомстві уточнили, що переговори про евакуацію з талібами велися останні кілька днів. При цьому повітряне судно, на борту якого знаходиться майже 100 осіб, має прибути до Києва протягом доби.
В Україну вилетів ще один літак з Афганістану, на борту якого знаходяться майже 100 пасажирів. Евакуація українських громадян стала можливою після успішних переговорів із талібами українських дипломатів. Про це повідомляє у Facebook ГУР Міністерства оборони.
У повідомленні говориться, що в перебігу останніх декількох днів українською стороною проводилися міжнародні переговори щодо евакуації громадян України та членів їхніх сімей з Афганістану.
"Сьогодні вранці переговори завершилися успіхом і цивільний літак вилетів із території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться майже 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", — сказано в повідомленні.
Також у відомстві висловили подяку всім, хто брав участь в процесі евакуації громадян.
"Укотре Україна продемонструвала рішучість в питаннях допомоги своїм громадянам за кордоном, а також громадянам інших країн, які її потребували", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за словами міністра Дмитра Кулеби, існувала низка проблем, пов'язаних із процесом евакуації українських громадян з Афганістану.
Завдяки діям співробітників українських спецслужб вдалося евакуювати понад 700 осіб, серед яких громадяни інших країн.