В Україну з Афганістану вилетів ще один літак — Міноборони (фото)

У відомстві уточнили, що переговори про евакуацію з талібами велися останні кілька днів. При цьому повітряне судно, на борту якого знаходиться майже 100 осіб, має прибути до Києва протягом доби.

В Україну вилетів ще один літак з Афганістану, на борту якого знаходяться майже 100 пасажирів. Евакуація українських громадян стала можливою після успішних переговорів із талібами українських дипломатів. Про це повідомляє у Facebook ГУР Міністерства оборони.

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У повідомленні говориться, що в перебігу останніх декількох днів українською стороною проводилися міжнародні переговори щодо евакуації громадян України та членів їхніх сімей з Афганістану.

"Сьогодні вранці переговори завершилися успіхом і цивільний літак вилетів із території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться майже 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", — сказано в повідомленні.

Також у відомстві висловили подяку всім, хто брав участь в процесі евакуації громадян.

"Укотре Україна продемонструвала рішучість в питаннях допомоги своїм громадянам за кордоном, а також громадянам інших країн, які її потребували", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за словами міністра Дмитра Кулеби, існувала низка проблем, пов'язаних із процесом евакуації українських громадян з Афганістану.

Завдяки діям співробітників українських спецслужб вдалося евакуювати понад 700 осіб, серед яких громадяни інших країн.