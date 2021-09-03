"Ніхто на таке не наважувався": військова розвідка показала кадри евакуації з Кабула (відео)

Українські спецназівці були єдиними серед усіх, хто проводив операції за межами охоронюваного аеропорту.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео евакуаційної місії спецназу в Кабулі. Про це повідомляється на сторінці управління в Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що незважаючи на відсутність миротворчого контингенту в Афганістані, Україні вдалося евакуювати понад 700 осіб — це 8 показник серед країн Європи.

Серед евакуйованих — громадяни України, інших держав, представники ООН, правозахисних організацій, співробітники світових видань USA Today, Washington Post, Stars and stripes та інші.

Українські спецназівці виконували операції за периметром охоронюваного аеропорту. На такі дії не наважувалася жодна з евакуаційних місій, тому що все за межами аеропорту контролюється Талібаном.

"Однак саме такий підхід дозволив у стислі терміни знайти і забрати максимальну кількість людей, узгоджених на евакуацію", — вказується в публікації.

Також в ГУР відзначили пілотів, які працювали у важких умовах і постійній загрозі обстрілів під час зльоту. А евакуйовані люди були шоковані тим, що українські бійці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення.

Нагадаємо, за словами українського спецназівця, в Кабулі був повний хаос під час евакуації. А через віддаленість від аеропорту під час виходів чекати екстреної допомоги не доводилося. 30 серпня стало відомо, що український спецназ евакуював перекладачів із Кабула за кілька годин до теракту. Група українських бійців була направлена до Афганістану 21 серпня.