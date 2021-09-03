"Никто на такое не решался": военная разведка показала кадры эвакуации из Кабула (видео)

Украинские спецназовцы были единственными среди всех, кто проводил операции за границами охраняемого аэропорта.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео эвакуационной миссии спецназа в Кабуле. Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

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Сообщается, что несмотря на отсутствие миротворческого контингента в Афганистане, Украине удалось эвакуировать более 700 человек — это 8 показатель среди стран Европы.

Среди эвакуированных — граждане Украины, других государств, представители ООН, правозащитных организаций, сотрудники мировых изданий USA Today, Washington Post, Stars and stripes и другие.

Украинские спецназовцы выполняли операции за периметром охраняемого аэропорта. На такие действия не решалась ни одна из эвакуационных миссий, потому что все за пределами аэропорта контролируется Талибаном.

"Однако именно такой подход позволил в сжатые сроки найти и забрать максимальное количество людей, согласованных на эвакуацию", — указывается в публикации.

Также в ГУР отметили пилотов, которые работали в тяжелых условиях и постоянной угрозе обстрелов во время взлета. А эвакуированные люди были шокированы тем, что украинские бойцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население.

Напомним, по словам украинского спецназовца, в Кабуле был полный хаос во время эвакуации. А из-за отдаленности от аэропорта во время выходов ждать экстренной помощи не приходилась. 30 августа стало известно, что украинский спецназ эвакуировал переводчиков из Кабула за несколько часов до теракта. Группа украинских бойцов была направлена в Афганистан 21 августа.