В "Борисполе" приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана (видео)

Среди 96 пассажиров есть граждане Украине, Канады и других стран. Некоторых из них привезли из Афганистана по просьбе Ватикана.

В киевский аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Афганистана, на борту которого было 96 человек. Среди них граждане Украины и других стран. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает "Суспільне".

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По данным журналистов, самолет приземлился в аэропорту около 19:00.

Представитель секретариата Кабинета министров Андрей Юраш заявил, что среди эвакуированных не только украинские граждане. Украина по просьбе Ватикана эвакуировала студентов, которые будут получать образование в университете Сапиенца.

"На борту присутствуют 18 членов их семей и самих студентов", — сказал он.

В свою очередь заместительница министра обороны Анна Маляр отметила, что Украина также эвакуировала граждан Канады. Всего прилетели 96 человек.

"Среди них украинцы, лица, которые постоянно проживают в Украине, члены их семей и лица, возвращение которых запрашивали Ватикан и Канада", — добавила чиновница.

Журналисты также указали, что на борту были этнические афганцы, которые являются гражданами Украины. Один из эвакуированных, Харими Ахмадзия, сообщил вещателю, что он с 2005 года проживает в Украине, а в 2014 году получил гражданство. В то же время у него есть небольшой бизнес в Афганистане.

"На данный момент там очень опасно. Если кто-то связан с другой страной, без разницы какой именно, ему может угрожать опасность", — поделился мужчина.

Ранее украинская разведка сообщила, что эвакуация стала возможной благодаря успешным переговорам украинских дипломатов с представителями радикального движения "Талибан", которое захватило власть в Афганистане в августе этого года.

Напомним, первый эвакуационный рейс прибыл в Украину 16 августа. Он вернул в страну 8 украинцев и 72 граждан других стран.