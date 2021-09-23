В "Борисполі" приземлився літак з евакуйованими із Афганістану (відео)

Серед 96 пасажирів є громадяни України, Канади та інших країн. Деяких з них привезли з Афганістану на прохання Ватикану.

До київського аеропорту "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс з Афганістану, на борту якого було 96 осіб. Серед них громадяни України та інших країн. Про це в четвер, 23 вересня, повідомило "Суспільне".

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За даними журналістів, літак приземлився в аеропорту близько 19:00.

Представник секретаріату Кабінету міністрів Андрій Юраш заявив, що серед евакуйованих є не тільки українські громадяни. Україна на прохання Ватикану евакуювала студентів, які здобуватимуть освіту в університеті Сапієнца.

"На борту присутні 18 членів їх сімей і самi студенти", — сказав Юраш.

У свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна також евакуювала громадян Канади. Всього прилетіли 96 осіб.

"Серед них українці, особи, які постійно проживають в Україні, члени їх сімей та особи, про повернення яких прохали Ватикан і Канада", — додала чиновниця.

Журналісти також зазначили, що на борту були етнічні афганці, які є громадянами України. Один з евакуйованих, Харімі Ахмадзая, повідомив мовника, що він з 2005 року проживає в Україні, а у 2014 році отримав громадянство. Водночас у нього є невеликий бізнес в Афганістані.

"На цей час там дуже небезпечно. Якщо хтось пов'язаний з іншою країною, не важливо, якою саме, йому може загрожувати небезпека", — поділився чоловік.

Раніше українська розвідка повідомила, що евакуація стала можливою завдяки успішним переговорам українських дипломатів з представниками радикального руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані у серпні цього року.

Нагадаємо, перший евакуаційний рейс прибув до України 16 серпня. Він повернув в країну 8 українців і 72 громадян інших країн.