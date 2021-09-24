"Бабье лето" до +23 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину зайдет потепление (фото)

Пока на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который принес с собой дожди и порывистый ветер.

Конец рабочей недели будет прохладным, а вот на выходных в Украину зайдет потепление. Свежий прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик предупредила, что в пятницу, 24 сентября, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром.

"Он (атмосферный фронт — ред.) принесет дожди, умеренные осадки и сильный ветер до штормовых порывов 15-22 метров в секунду", — заявила специалист.

Как прогнозирует Наталья Диденко, сегодня, 24 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +10..+15 градусов, а потепление стоит ожидать с субботы.

По словам синоптика, "молодое бабье лето", которое обычно наблюдается в Украине в период с 28-29 августа по 11-12 сентября, уже было, а более "зрелое" нужно ожидать в октябре.

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", – подытожила Наталья Диденко в своем прогнозе погоды.

По данным Укргидрометеоцентра, погода сегодня в Украине будет дождливой во всех регионах без исключения. Столбики днем покажут +15..+17 градусов в южных и западных областях. Ночью температура в среднем по стране составит +4..+9 градусов.

[ + – ] Погода на сегодня 24 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Погода завтра, 25 сентября, кардинально изменится. Во все западных регионах, а также в Винницкой, Николаевской и Одесской областях будет тепло и солнечно: днем до +20 градусов, а ночью — до +10. в Других областях синоптики прогнозируют дожди с дневной температурой +12..+16 градусов.

[ + – ] Погода на завтра 25 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

В воскресенье, 26 сентября, дожди ожидаются только в Донецкой, Харьковской и Луганской областях, в которых днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью столбики покажут +6..+11 градусов. Во всех других регионах Укргидрометеоцентр прогнозирует сухую и теплую погоду. Теплее всего будет в Крыму и в Одесской области — до +23 градусов.

[ + – ] Погода на 26 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему погода в Украине будет становиться более экстремальной.

Также Фокус сообщал, какой будет погода в Украине в октябре. По прогнозам синоптиков, следующий месяц будет намного холоднее, чем ноябрь и первая половина зимы, а первый снег украинцы смогут увидеть уже во второй половине октября.