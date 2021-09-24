"Бабине літо" до +23 градусів: синоптики розповіли, коли в Україну зайде потепління (фото)

Поки на погоду в Україні буде впливати атмосферний фронт, який приніс із собою дощі та поривчастий вітер.

Кінець робочого тижня буде прохолодним, а ось на вихідних в Україну зайде потепління. Свіжий прогноз погоди озвучила синоптикиня Наталія Діденко.

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Синоптикиня попередила, що в п'ятницю, 24 вересня, на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт із дощами та поривчастим вітром.

"Він (атмосферний фронт — ред.) принесе дощі, помірні опади та сильний вітер до штормових поривів 15-22 метрів за секунду", — заявила фахівчиня.

Як прогнозує Наталя Діденко, сьогодні, 24 вересня, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 .. + 15 градусів, а потепління варто очікувати з суботи.

За словами синоптикині, "молоде бабине літо", яке зазвичай спостерігається в Україні в період із 28-29 серпня по 11-12 вересня, вже було, а "зріліше" потрібно очікувати в жовтні.

"Тому сподіватимемося, що в жовтні воно нас не мине. У якій половині — точно невідомо. Бабине літо не має чітких дат. Атмосферні графіки можуть плавати", — підсумувала Наталія Діденко у своєму прогнозі погоди.

За даними Укргідрометеоцентру, погода сьогодні в Україні буде дощовою у всіх регіонах без винятку. Стовпчики вдень покажуть +15 .. + 17 градусів у південних та західних областях. Вночі температура в середньому по країні складе +4 .. + 9 градусів.

[ + – ] Погода на сьогодні 24 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Погода завтра, 25 вересня, кардинально зміниться. У всі західних регіонах, а також у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях буде тепло та сонячно: вдень до +20 градусів, а вночі — до +10. В інших областях синоптики прогнозують дощі з денною температурою +12 .. + 16 градусів.

[ + – ] Погода на завтра 25 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

У неділю, 26 вересня, дощі очікуються лише в Донецькій, Харківській і Луганській областях, в яких вдень повітря прогріється до +18 градусів, а вночі стовпчики покажуть +6 .. + 11 градусів. У всіх інших регіонах Укргідрометеоцентр прогнозує суху й теплу погоду. Найтепліше буде в Криму та в Одеській області — до +23 градусів.

[ + – ] Погода на 26 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому погода в Україні ставатиме більш екстремальною.

Також Фокус повідомляв, якою буде погода в Україні в жовтні. За прогнозами синоптиків, наступний місяць буде набагато холоднішим, ніж листопад і перша половина зими, а перший сніг українці зможуть побачити вже у другій половині жовтня.