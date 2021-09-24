В оккупированной Феодосии с затонувшего теплохода подняли тысячи боеприпасов (фото, видео)

Затонувший теплоход с боеприпасами лежит возле берега с 1942 года.

С 6 сентября в оккупированном Крыму, в акватории Феодосийской бухты, проходит новый этап работ по поднятию боеприпасов с затонувшего в 1942 году советского теплохода "Жан Жорес". Работы этом году планируется завершить 15 октября, сообщило местное издание "Город 24".

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Водолазы-пиротехники совершили уже более 150 спусков к судну. На глубине 18 метров для доступа к боеприпасам в трюме был разрезан корпус судна.

Поднято на поверхность и уничтожено на полигоне 4200 взрывоопасных предметов и 6000 патронов.

Основная часть работ сейчас ведется в четвертом и пятом трюмах. Там много снарядов калибра 152-мм, каждый весит около 50 кг

Для проведения работ сформирован сводный отряд МЧС: 44 человека, семь единиц спецтехники и семь плавсредств. На время проведения работ часть акватории бухты закрыта для движения.

Работы по разминированию судна были начаты в октябре 2015 года. Возобновили их в 2020 году.

В прошлом году во время работ по размыву грунта на теплоходе нашли останки двух красноармейцев. Также подняли и уничтожили 41 тысячу различных боеприпасов.

Теплоход "Жан Жорес" осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

В ночь с 15 на 16 января 1942 года он частично разгрузился в Феодосии, а утром вышел в море, чтобы в случае налета авиации его взрыв не разрушил город. С наступлением темноты теплоход пошел опять в порт, но отклонился от фарватера и подорвался на магнитной мине.

После нескольких часов борьбы за плавучесть было решено затопить судно. При этом на борту судна погибли 40 человек.

Теплоход затонул на небольшой глубине, поэтому его труба и часть надстройки торчали из воды. После войны их частично срезали, а место затопления обозначили буем. Однако все равно были случаи столкновения с затонувшим судном.

В 1978 году обсуждался вопрос подъема судна со дна моря. Но решили не делать этого из-за опасности детонации боеприпасов.

Напомним, исследователи на специальной подлодке опустились на место, где с 1944 года покоится американский эсминец Johnston, затонувший в 1944 году после боя с японцами.

Дайверы обнаружили остатки военного корабля возле древнего затонувшего города Тонис-Гераклион, когда-то крупнейшего портом Египта на Средиземном море.