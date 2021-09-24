В окупованій Феодосії з затонулого теплохода підняли тисячі боєприпасів (фото, відео)

Затонулий теплохід із боєприпасами лежить біля берега з 1942 року.

З 6 вересня в окупованому Криму, в акваторії Феодосійської бухти, проходить новий етап робіт із підняття боєприпасів із затонулого в 1942 році радянського теплохода "Жан Жорес". Роботи цього року планується завершити 15 жовтня, повідомило місцеве видання "Місто 24".

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Водолази-піротехніки здійснили вже понад 150 спусків до судна. На глибині 18 метрів для доступу до боєприпасів у трюмі був розрізаний корпус судна.

Піднято на поверхню і знищено на полігоні 4200 вибухонебезпечних предметів і 6000 патронів.

Основна частина робіт зараз ведеться в четвертому і п'ятому трюмах. Там багато снарядів калібру 152-мм, кожен важить близько 50 кг.

Для проведення робіт сформований зведений загін МНС: 44 людини, сім одиниць спецтехніки та сім плавзасобів. На час проведення робіт частина акваторії бухти закрита для руху.

Роботи з розмінування судна були розпочаті в жовтні 2015 року. Відновили їх у 2020 році.

Минулого року під час робіт з розмиву ґрунту на теплоході знайшли рештки двох червоноармійців. Також підняли та знищили 41 тисячу різних боєприпасів.

Теплохід "Жан Жорес" здійснював транспортні перевезення в ході Керченсько-Феодосійської десантної операції.

У ніч із 15 на 16 січня 1942 він частково розвантажився в Феодосії, а вранці вийшов у море, щоб у разі нальоту авіації його вибух не зруйнував місто. З настанням темряви теплохід пішов знову в порт, але відхилився від фарватеру і підірвався на магнітній міні.

Після декількох годин боротьби за плавучість було вирішено затопити судно. При цьому на борту судна загинули 40 осіб.

Теплохід затонув на невеликій глибині, тому його труба і частина надбудови стирчали з води. Після війни їх частково зрізали, а місце затоплення позначили буєм. Однак все одно були випадки зіткнення з затонулим судном.

У 1978 році обговорювалося питання підйому судна з дна моря. Але вирішили не робити цього через небезпеку детонації боєприпасів.

Нагадаємо, дослідники на спеціальній субмарині опустилися на місце, де з 1944 року покоїться американський есмінець Johnston, який затонув у 1944 році після бою з японцями.

Дайвери виявили залишки військового корабля біля стародавнього затонулого міста Тоніс-Геракліон, колись найбільшого порту Єгипту на Середземному морі.