В Украине с начала сентября на самоизоляцию отправили почти 89 тысяч учеников

Помимо школьников на самоизоляции также оказались 3 367 учителей. Работу приостановили в 145 учебных заведениях.

За период с начала сентября в Украине на самоизоляцию были отправлены около 89 тысяч школьников. Только за вчера показатель увеличился на 7 300 человек. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин, передает "Суспільне".

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"Случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7 300 учеников. А с 1 сентября – почти 89 тысяч. На самоизоляцию вчера отправили 240 учителей и работников. А начиная с 1 сентября – 3 367", — сказал он.

Кроме того, Кузин уточнил, что по состоянию на 24 сентября на самоизоляции находится около трех тысяч учеников и учителей. А работу приостановили в 145 учебных заведениях.

Главный санврач также рассказал, что сейчас вакцинированы 80% медработников, но лишь одной дозой. Двумя дозами привились 63% врачей. Среди педагогов показатель составляет 62% и 42% соответственно.

Помимо этого, Кузин уточнил, что Минздрав разрабатывает перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

"Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций. Надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем обнародовать проект документа", — уточнил Кузин.

Напомним, про обязательную вакцинацию госслужащих и учителей на днях говорили во время заседания правительства. Тогда глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что принудительная вакцинация является законной, сославшись на №12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Также Фокус писал, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 млн гривен премии на развитие инфраструктуры учебному заведению, которое первым на 100% вакцинирует своих работников от коронавируса.