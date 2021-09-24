В Україні з початку вересня на самоізоляцію відправили майже 89 тисяч учнів

Крім школярів, на самоізоляції також опинилися 3 367 вчителів. Роботу припинили в 145 навчальних закладах.

За період із початку вересня в Україні на самоізоляцію були відправлені майже 89 тисяч школярів. Тільки за вчора показник збільшився на 7 300 осіб. Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін, передає "Суспільне".

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"Випадки захворювання призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти. Тільки за вчора на самоізоляцію відправили майже 7 300 учнів. А з 1 вересня — майже 89 тисяч. На самоізоляцію вчора відправили 240 вчителів і працівників. А починаючи з 1 вересня — 3 367", — сказав він.

Крім того, Кузін уточнив, що станом на 24 вересня на самоізоляції знаходиться майже три тисячі учнів та вчителів. А роботу призупинили в 145 навчальних закладах.

Головний санлікар також розповів, що зараз вакциновані 80% медпрацівників, але лише однією дозою. Двома дозами зробили щеплення 63% лікарів. Серед педагогів показник становить 62% і 42% відповідно.

Крім цього, Кузін уточнив, що МОЗ розробляє перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

"До списку внесуть працівників установ освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій. Сподіваюся, що наступного тижня ми вже зможемо оприлюднити проєкт документа", — уточнив Кузін.

Нагадаємо, про обов'язкову вакцинацію держслужбовців і вчителів днями говорили під час засідання уряду. Тоді глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що примусова вакцинація є законною, пославшись на №12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Також Фокус писав, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 млн гривень премії на розвиток інфраструктури навчального закладу, який першим на 100% вакцинує своїх працівників від коронавірусу.