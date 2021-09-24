Валялись на помойке: в Бердянске женщина разыскала владельца найденной крупной суммы денег

По информации журналистов, взамен местная жительница получила от невнимательного бердянца 100 гривен вознаграждения. Они пойдут на помощь бездомным животным.

В Бердянске Запорожской области женщина обнаружила у мусорного бака пакет, в котором были десятки тысяч гривен наличными. Сначала она хотела отдать найденное тому, кто назовет точную сумму по фотографии содержимого пакета, однако позже женщине удалось разыскать владельца и вернуть находку ему. Об этом свидетельствует пост пользователя Facebook Валентины Мамай.

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"Возле мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну", — написала женщина в соцсети и прикрепила фотографию денег в пакете.

Пользователи сети в комментариях называли разные суммы, от 10 тысяч до 200 тысяч гривен.

Спустя некоторое время Валентина сообщила, что владелец пакета нашелся и даже заплатил ей вознаграждение.

[ + – ] Комментарий Валентины в Facebook

По данным издания "Пик", сумма, которой мужчина отблагодарил местную жительницу, составила 100 гривен. Сама Валентина написала в комментариях к своему посту: "Дали, и за то спасибо".

Судя по странице Валентины в Facebook, она является руководителем "Бердянской общественной организации защиты животных", которая предоставляет приют бездомным питомцам.

[ + – ] Информация о деятельности Валентины

Подписчики женщины в комментариях призвали ее оставить деньги себе и направить их на помощь животным, однако в результате она к этому совету не прислушалась. Поэтому на приют пойдут всего 100 гривен.

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