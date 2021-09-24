Валялися на смітнику: в Бердянську жінка розшукала власника знайденої великої суми грошей

За інформацією журналістів, натомість місцева жителька отримала від неуважного бердянця 100 гривень винагороди. Вони підуть на допомогу безпритульним тваринам.

У Бердянську Запорізької області жінка знайшла біля сміттєвого бака пакет, в якому були десятки тисяч гривень готівкою. Спочатку вона хотіла віддати знайдене тому, хто назве точну суму за фотографією вмісту пакета, проте пізніше жінці вдалося розшукати власника і повернути знахідку йому. Про це свідчить допис користувача Facebook Валентини Мамай.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Біля сміттєвого бака був знайдений пакет із грошима, хто назве суму точну, тому і поверну", — написала жінка в соцмережі та прикріпила фотографію грошей у пакеті.

Користувачі мережі в коментарях називали різні суми, від 10 тисяч до 200 тисяч гривень.

Через деякий час Валентина повідомила, що власник пакета знайшовся і навіть заплатив їй винагороду.

[ + – ] Коментар Валентини у Facebook

За даними видання "Пік", сума, якою чоловік віддячив місцевій жительці, склала 100 гривень. Валентина написала в коментарях до свого допису: "Дали, і за те спасибі".

Судячи зі сторінки Валентини у Facebook, вона є керівницею "Бердянської громадської організації захисту тварин", яка надає притулок безпритульним вихованцям.

[ + – ] Інформація про діяльність Валентини

Підписники жінки в коментарях закликали її залишити гроші собі та спрямувати їх на допомогу тваринам, проте зрештою вона до цієї поради не прислухалася. Тому на притулок підуть всього 100 гривень.

Нагадаємо, раніше житель Швеції знайшов схованку часів Бронзового століття, наповнену коштовностями. При цьому спочатку він подумав, що це просто шматок металобрухту.

Також Фокус писав про те, як у США чоловік три дні шукав діамант на копальні для того, щоб створити "ідеальну весільну каблучку".