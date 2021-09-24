В Харькове открыли уголовное производство против скрипача за игру на крыше троллейбуса (видео)

Парень рассказал, что не успел на троллейбус, потому взобрался на его крышу и начал играть, чтобы привлечь внимание водителя. Теперь 25-летнему парню грозит до пяти лет ограничения свободы.

В пятницу, 24 сентября, полиция задержала 25-летнего парня, который взобрался на крышу одного из харьковских троллейбусов и начал играть на скрипке. Об этом сообщает отдел коммуникации Харьковского областного ГУНП.

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Отмечается, что инцидент произошел около 8 утра на Московском проспекте в Индустриальном районе города. Парень не успел зайти в троллейбус, курсировавший по маршруту "12 апреля — микрорайон Горизонт", потому взобрался на его крышу и начал играть на скрипке, чтобы привлечь внимание водителя.

[ + – ] Скрыпач на крыше троллейбуса в Харькове

Когда находившийся за рулем троллейбуса мужчина все же заметил скрипача, то вызвал наряд полиции. Прибывшие к месту инцидента правоохранители пригласили парня в отделение полиции, установили его личность и допросили.

В результате следователи решили открыть уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК ("хулиганство"). 25-летнему скрипачу грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В отделе коммуникации Харьковской областной полиции также сообщили, что в рамках этого производства было назначено некую экспертизу.

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