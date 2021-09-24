У Харкові відкрили кримінальне провадження проти скрипаля за гру на даху тролейбуса (відео)

Хлопець розповів, що не встиг на тролейбус, тому виліз на його дах і почав грати, щоб привернути увагу водія. Тепер 25-річному хлопцю загрожує до п'яти років обмеження волі.

У п'ятницю, 24 вересня, поліція затримала 25-річного хлопця, який виліз на дах одного з харківських тролейбусів і почав грати на скрипці. Про це повідомляє відділ комунікації Харківського обласного ГУНП.

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Зазначається, що інцидент стався приблизно о 8 ранку на Московському проспекті в Індустріальному районі міста. Хлопець не встиг зайти в тролейбус, що курсував за маршрутом "12 квітня — мікрорайон Горизонт", тому виліз на його дах і почав грати на скрипці, щоб привернути увагу водія.

[ + – ] Скрипаль на даху тролейбуса в Харкові

Коли чоловік, який перебував за кермом тролейбуса, все ж помітив скрипаля, то викликав наряд поліції. Прибулі до місця інциденту правоохоронці запросили хлопця до відділку поліції, встановили його особу та допитали.

Зрештою слідчі вирішили відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК ("хуліганство"). 25-річному скрипалеві загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн), арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до п'яти років.

У відділі комунікації Харківської обласної поліції також повідомили, що в межах цього провадження була призначена якась експертиза.

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