У Харкові у власному ресторані застрелився бізнесмен Олег Привалов (фото, відео)

Силовики підтвердили версію про самогубство — загиблий ресторатор залишив передсмертну записку.

Харківського ресторатора Олега Привалова знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у туалеті власного ресторану "Чилі". Подробиці трагедії повідомляють місцеві ЗМІ.

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За даними видання Newsroom, бізнесмен Олег Привалов звів рахунки з життям у вбиральні ресторану "Чилі" на проспекті Незалежності в Харкові. На місці НП вже працюють правоохоронці.

Видання "Харьковские известия" повідомляє, що силовики оточили ресторан, а всередині приміщення проводяться слідчі дії. Версію про самогубство підтвердила глава відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник. За її словами, загиблий ресторатор залишив передсмертну записку.

[ + – ] Ресторатор Олег Привалов Фото: 2day.kh.ua

Пресслужба ГУ НП в Харківській області в коментарі журналістам особу загиблого не розкривають, а подробиці інциденту обіцяють повідомити пізніше.

[ + – ] Самогубство Олега Привалова

Видання "Об'єктив" у квітні 2021 року писало про конфлікт Олега Привалова з власницею приміщення, у якому розташований ще один заклад ресторатора Bono. Орендодавець не захотіла продовжувати договір з бізнесменом через заборгованість, а сам Олег Привалов заперечував наявність боргів.

Раніше Фокус розповідав про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Чиновника знайшли мертвим біля його будинку в селі Вільне. Силовики розглядали дві версії інциденту — вбивство і самогубство.

Пізніше Фокус повідомляв, що Зеленський взяв під контроль справу про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Глава держави пообіцяв, що вимагатиме від силовиків регулярних звітів перед жителями свого рідного міста про хід розслідування справи Костянтина Павлова.