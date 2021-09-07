Вбивства не було: слідство зупинилося на двох версіях загибелі мера Кривого Рогу

Правоохоронці припускають, що мало місце доведення мера Костянтина Павлова до самогубства через особисті мотиви або в зв'язку з посадою померлого.

Очільник Кривого Рогу Павлов не був убитий, така версія не розглядається. Наразі в поліції є два інші варіанти розвитку подій. Про це заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк повідомив у ході брифінгу у вівторок, 7 вересня. Трансляцію вела пресслужба Нацполіції в Facebook.

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За словами правоохоронця, на цьому етапі розслідування спростовані версії про умисне вбивство або те, що очільник Кривого Рогу Павлов був убитий, після чого ситуацію вирішили видати за самогубство.

У той же час основними причинами трагедії, які розглядає слідство, залишаються самогубство, вчинене з особистих і робочих мотивів, а також доведення до самогубства з тих же мотивів.

"З огляду на особу загиблого, його спосіб життя, не виключаємо версію доведення до самогубства за тими ж мотивами", — сказав Батюк.

Правоохоронець додав, що інформацію про те, що лідер Кривого Рогу Павлов був нібито убитий, перевіряли шляхом "допиту цих же осіб, які викладають цю інформацію".

"Жодна допитана особа на підтвердження своїх слів, що це вбивство, ніяких доказів або обґрунтувань не надала. Тому слідство зупиняється на двох версіях", — додав поліцейський, уточнивши, що можливе необережне поводження зі зброєю було виключено.

Кривий Ріг — Павлов міг бути доведений до самогубства

Також він розповів, що сьогодні правоохоронці провели обшуки в осіб, які можуть знати про причини самогубства мера Кривого Рогу або доведення його до смерті. В ході роботи правоохоронців були вилучені комп'ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші носії даних. На них, як припускають у поліції, може міститися корисна для слідства інформація. До цього моменту правоохоронці також допитали 180 осіб, серед яких знайомі, колеги, родичі Павлова та інші особи, які потенційно мають стосунок до справи.

Крім цього, Батюк зазначив, що назвати точно, чому очільник Кривого Рогу Павлов зважився на такий крок, зможуть після отримання слідством всіх висновків експертиз, а також більшого обсягу даних від свідків і колег Павлова.

Правоохоронець також торкнувся питання обшуків у мерії, які проводяться там після загибелі глави міста. За його словами, чиновники перешкоджали слідчим діям.

"(Було і) недопущення до деяких документів, до службових кабінетів — це може свідчити про те, що посадові особи щось можуть приховувати. Результати цієї перевірки будуть вже в цьому місяці", — сказав Батюк.

Нагадаємо, що очільник Кривого Рогу Павлов був знайдений мертвим 15 серпня. Поруч із його тілом було знайдено карабін Сайга. ЗМІ повідомляли, що Павлов міг піти на самогубство через борги перед криміналітетом.

Пізніше соратники померлого заявили, що не вірять у версію про самогубство. Представники ОПЗЖ тоді висловлювали впевненість у тому, що мало місце саме вбивство.

При цьому глава МВС Денис Монастирський розповідав, що очільник Кривого Рогу Павлов міг піти на такий крок через зовнішні факторів. До них він зараховував аудит бюджету міста, в ході якого виявилися "серйозні зловживання".

У свою чергу співробітники міськради стверджують — Кривий Ріг Павлов обкрадати не міг, а перевірки в міській адміністрації були пов'язані з періодом, коли чиновник ще не був мером.