Суїцид мера Кривого Рогу не був пов'язаний з аудитом: міськрада спростувала версію Монастирського

У виконкомі стверджують, що масштабні перевірки діяльності місцевої влади пов'язані з тим періодом, коли Костянтин Павлов ще не керував містом.

У Криворізькому міському виконкомі спростували слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про те, що самогубство мера міста Костянтина Павлова могло бути пов'язане з масштабними перевірками дій місцевої влади та виявленими фактами зловживання. При цьому після смерті глави міста перевірки з боку правоохоронців посилилися, проте вони стосуються періоду, коли Павлов ще не керував Кривим Рогом. Відповідну заяву начальника юридичного управління виконкому Максима Кудіна опубліковано на сайті міськради.

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За словами чиновника, у період з 2014 по 2019 рік у міськраді пройшло понад 500 перевірок, "які були надіслані Порошенком і Луценком", проте 2020 рік "був відносно спокійним".

Проте, за словами Кудіна, уже навесні 2021 року "була дана команда "фас" проти трьох міст — Києва, Кривого Рогу та Черкас".

"До нас прибула "зондер-команда" близько 100 осіб з усіх областей України та всіх контрольних органів, які існують. Особливо вони активізувалися після смерті Костянтина Юрійовича Павлова, в останні три тижні", — йдеться в заяві Кудіна на сайті міськради.

Він додав, що станом на сьогодні будь-яких актів про виявлення правопорушень за результатами аудиту немає, є тільки попередні версії цих документів. Також Кудін пообіцяв, що місцева влада публічно прокоментує "кожну цифру".

"Зараз можу тільки порекомендувати міністру МВС і політтехнологам від влади не намагатися пов'язати це зі смертю Костянтина Павлова, адже "зондер-командою" проводиться перевірка саме періоду, коли Костянтин Юрійович ще не був мером і відповідно це не могло його стосуватися", — резюмував чиновник.

Зазначимо, що Павлов пропрацював на посаді мера майже 8 місяців — з 17 грудня 2020 року по 15 серпня 2021 року.

Раніше в інтерв'ю міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в самогубства Павлова були "зовнішні фактори: які вже встановлені".

"Проходив ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання. Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому випадку — мер", — заявив глава МВС.

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За попередньою версією, чиновник застрелився з карабіна Сайга. Також правоохоронці розглядають версії про вбивство і необережне поводження зі зброєю.

У свою чергу ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що Павлов міг накласти на себе руки через те, що позичив грошей на передвиборчу кампанію у кримінальних структур і не зміг їх повернути.