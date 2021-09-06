Суицид мэра Кривого Рога не был связан с аудитом: горсовет опроверг версию Монастырского

В исполкоме утверждают, что масштабные проверки деятельности местных властей связаны с тем периодом, когда Константин Павлов еще не руководил городом.

В Криворожском городском исполкоме опровергли слова министра внутренних дел Дениса Монастырского о том, что самоубийство мэра города Константина Павлова могло быть связано с масштабными проверками действий местных властей и выявленными фактами злоупотребления. При этом после смерти главы города проверки со стороны правоохранителей усилились, однако они касаются периода, когда Павлов еще не руководил Кривым Рогом. Соответствующее заявление начальника юридического управления исполкома Максима Кудина опубликовано на сайте горсовета.

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По словам чиновника, в период с 2014 по 2019 год в горсовете прошло более 500 проверок, "посланных Порошенко и Луценко", однако 2020 год "был относительно спокойным".

Тем не менее, по словам Кудина, уже весной 2021 года "была дана команда "фас" против трех городов — Киева, Кривого Рога и Черкасс".

"К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", — говорится в заявлении Кудина на сайте горсовета.

Он добавил, что по состоянию на сегодня каких-либо актов о выявлении правонарушений по результатам аудита нет, есть только предварительные версии этих документов. Также Кудин пообещал, что местные власти публично прокомментируют "каждую цифру".

"Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова, ведь "зондер-командой" проводится проверка именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и соответственно это не могло его касаться", — резюмировал чиновник.

Отметим, что Павлов проработал в должности мэра почти 8 месяцев — с 17 декабря 2020 года по 15 августа 2021 года.

Ранее в интервью министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что у самоубийства Павлова были "внешние факторы: которые уже установлены".

"Происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления. Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр", — заявил глава МВД.

Напомним, 15 августа стало известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. По предварительной версии, чиновник застрелился из карабина Сайга. Также правоохранители рассматривают версии об убийстве и неосторожном обращении с оружием.

В свою очередь СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Павлов мог покончить с собой из-за того, что одолжил денег на предвыборную кампанию у криминальных структур и не смог их вернуть.