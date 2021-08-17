Мэр Кривого Рога Павлов мог застрелиться из-за долгов перед криминалитетом - СМИ (видео)

Правоохранители считают, что покойный взял у криминальных структур деньги на финансирование предвыборной кампании и не смог их вернуть.

Правоохранители уже выяснили причину самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. Помимо этого следствие располагает полной версией видео, записанного камерами наблюдения в момент гибели чиновника. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на источники в полиции Днепропетровской области.

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По словам журналистов, силовикам также известно, с кем именно Павлов вел переписку перед суицидом — эту информацию раскрыть изданию правоохранители отказались ввиду тайны следствия.

Вместе с тем источник описывает ситуацию вокруг смерти мэра Кривого Рога Павлова следующим образом: Для участия в местных выборах в октябре 2020 года он взял часть средств для финансирования предвыборной кампании у криминальных структур и не смог вернуть эти деньги. Таким образом, по данным журналистов, следствие предполагает, что именно этот факт и стал причиной суицида.

При этом перед смертью Павлова, 5 августа, Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге членов одной из самых влиятельных в городе ОПГ, известной как "банда Хипака".

[ + – ] Видео задержания "банды Хипака"

Руководил этой группировкой Александр "Хипак" Овчаренко, 1958 года рождения, который более 10 лет был известен в криминальных кругах и считался "смотрящим" за Кривым Рогом. В свою банду он принимал жителей города. Члены ОПГ неоднократно привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. По данным издания, деятельность участников банды отличалось особой жестокостью.

В свою очередь подполковник милиции запаса, криминалист, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко допустил, что убийство мэра Кривого Рога Павлова может быть местью со стороны членов ОПГ.

"Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, предоставлял информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов", – сказал Пархоменко.

Тем временем местный телеграм-канал опубликовал видео, снятое в момент гибели мэра Кривого Рога Павлова. По словам авторов публикации, видео свидетельствует, что во время выстрела никого постороннего в доме чиновника не было.

[ + – ] Предположительное видео из дома Павлова, записанное в момент его гибели

Отметим, что в ходе брифинга начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолия Щадило один из журналистов обратил внимание на не стыковку по времени на других кадрах с места происшествия, попавших сеть. На прошлом видео запись обрывается в 17:34:18 и продолжается вновь в 18:45:55. Также на записи меняется ракурс съемки. В полиции комментировать это видео тогда отказались.

[ + – ] Еще одно видео с места происшествия

Напомним, в воскресенье, 15 августа, стало известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, который баллотировался на местных выборах от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Помощник политика в тот день сообщил полиции, что обнаружил тело Павлова на крыльце его загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Рядом с главой города лежал карабин Сайга — гражданская вариация автомата Калашникова АК-47, предназначенная для любительской охоты.

Советник чиновника Андрей Гальченко сообщил, что мэр Кривого Рога Павлов 12 августа вернулся с моря, в то время как его супруга продолжала оставаться на отдыхе. В свою очередь глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко рассказал, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы в качестве предварительной причины смерти назвал самоубийство.

Тем временем коллеги Павлова по партии ОПЗЖ не верят в версию о суициде. Нардеп от этой политической силы Вадим Рабинович уже успел заявить, что мэра Кривого Рога "убили".