Мер Кривого Рогу Павлов міг застрелитися через борги перед криміналітетом — ЗМІ (відео)

Правоохоронці вважають, що покійний взяв у кримінальних структур гроші на фінансування передвиборчої кампанії і не зміг їх повернути.

Правоохоронці вже з'ясували причину самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Крім цього, слідство має повну версію відео, записаного камерами спостереження в момент загибелі чиновника. Про це повідомляє видання "Сегодня" з посиланням на джерела в поліції Дніпропетровської області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами журналістів, силовикам також відомо, з ким саме Павлов вів листування перед суїцидом — цю інформацію розкрити виданню правоохоронці відмовилися через таємницю слідства.

Разом з тим джерело описує ситуацію навколо смерті мера Кривого Рогу Павлова таким чином: Для участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року він взяв частину коштів для фінансування передвиборчої кампанії у кримінальних структур і не зміг повернути ці гроші. Таким чином, за даними журналістів, слідство припускає, що саме цей факт і став причиною суїциду.

При цьому перед смертю Павлова, 5 серпня, Служба безпеки України затримала в Кривому Розі членів однієї з найвпливовіших у місті ОЗУ, відомої як "банда Хіпака".

[ + – ] Відео затримання "банди Хіпака"

Керував цим угрупованням Олександр "Хіпак" Овчаренко, 1958 року народження, який понад 10 років був відомий у кримінальних колах і вважався "смотрящим" за Кривим Рогом. У свою банду він брав жителів міста. Члени ОЗГ неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини. За даними видання, діяльність учасників банди відрізнялася особливою жорстокістю.

У свою чергу підполковник міліції запасу, криміналіст, експерт Української федерації професіоналів безпеки Сергій Пархоменко допустив, що вбивство мера Кривого Рогу Павлова може бути помстою з боку членів ОЗГ.

"Мер, ймовірно, співпрацював зі слідством, надавав інформацію, можливо, щось знав. Завдяки його підтримці, його даним були проведені затримання. Тому вбивство може бути зведенням рахунків", — сказав Пархоменко.

Тим часом місцевий телеграм-канал опублікував відео, зняте в момент загибелі мера Кривого Рогу Павлова. За словами авторів публікації, відео свідчить, що під час пострілу нікого стороннього в будинку чиновника не було.

[ + – ] Очікуване відео з дому Павлова, записане в момент його загибелі

Зазначимо, що в ході брифінгу начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолія Щадило один з журналістів звернув увагу на НЕ стикування по часу на інших кадрах з місця події, що потрапили мережу. На минулому відео запис обривається о 17:34:18 і триває знову о 18:45:55. Також на запису змінюється ракурс зйомки. У поліції коментувати це відео тоді відмовилися.

[ + – ] Ще одне відео з місця події

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який балотувався на місцевих виборах від партії "Опозиційна платформа — За життя". Помічник політика в той день повідомив поліції, що виявив тіло Павлова на ганку його заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Поруч з главою міста лежав карабін Сайга — громадянська варіація автомата Калашникова АК-47, призначена для аматорського полювання.

Радник чиновника Андрій Гальченко повідомив, що мер Кривого Рогу Павлов 12 серпня повернувся з моря, у той час як його дружина продовжувала залишатися на відпочинку. У свою чергу голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів, що співробітник судово-медичної експертизи як попередню причину смерті назвав самогубство.

Тим часом колеги Павлова по партії ОПЗЖ не вірять у версію про суїцид. Нардеп від цієї політичної сили Вадим Рабінович уже встиг заявити, що мера Кривого Рогу "вбили".