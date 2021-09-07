Убийства не было: следствие остановилось на двух версиях гибели мэра Кривого Рога
Правоохранители допускают, что имело место доведение мэра Константина Павлова до самоубийства по личным мотивам или в связи с должностью умершего.
Возглавивший Кривой Рог Павлов не был убит, такая версия не рассматривается. На данный момент у полиции есть два других варианта развития событий. Об этом замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк сообщил в ходе брифинга во вторник, 7 сентября. Трансляцию вела пресс-служба Нацполиции в Facebook.
По словам правоохранителя, на данном этапе расследования опровергнуты версии об умышленном убийстве или том, что возглавивший Кривой Рог Павлов был убит, после чего ситуацию решили выдать за самоубийство.
В то же время основными причинами трагедии, которые рассматривает следствие, остаются самоубийство, совершенное по личным и рабочим мотивам, а также доведение до самоубийства по тем же мотивам.
"Учитывая личность погибшего, его способ жизни, не исключаем версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", — сказал Батюк.
Правоохранитель добавил, что информацию о том, что лидер Кривого Рога Павлов был якобы убит, проверялась путем "допроса этих же лиц, выкладывающих эту информацию".
"Ни одно допрошенное лицо в подтверждение своих слов, что это убийство, никаких доказательств или обоснований не предоставило. Поэтому следствие останавливается на двух версиях", — добавил полицейский, уточнив, что возможное неосторожное обращение с оружием было исключено.
Кривой Рог — Павлов мог быть доведен до самоубийства
Также он рассказал, что сегодня правоохранители провели обыски у лиц, которые могут знать о причинах самоубийства мэра Кривого Рога или доведения его до смерти. В ходе работы правоохранителей были изъяты компьютеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и другие носители данных. На них, как предполагают в полиции, может содержаться полезная для следствия информация. К этому моменту правоохранители также допросили 180 человек, среди которых знакомые, коллеги, родственники Павлова и другие лица, потенциально имеющие отношение к делу.
Помимо этого Батюк отметил, что назвать точно, почему возглавивший Кривой Рог Павлов решился на такой шаг, смогут после получения следствием всех заключений экспертиз, а также большего объема данных от свидетелей и коллег Павлова.
Правоохранитель также коснулся вопроса обысков в мэрии, которые проводятся там после гибели главы города. По его словам, чиновники препятствовали следственным действиям.
"(Было и) недопускание к некоторым документам, к служебным кабинетам — это может свидетельствовать о том, что должностные лица что-то могут скрывать. Результаты этой проверки будут уже в этом месяце", — сказал Батюк.
Напомним, возглавивший Кривой Рог Павлов был найден мертвым 15 августа. Рядом с его телом был найден карабин Сайга. СМИ сообщали, что Павлов мог пойти на самоубийство из-за долгов перед криминалитетом.
Позже соратники умершего заявили, что не верят в версию о самоубийстве. Представители ОПЗЖ тогда выражали уверенность в том, что имело место именно убийство.
При этом глава МВД Денис Монастырский рассказывал, что возглавивший Кривой Рог Павлов мог пойти на такой шаг из-за внешних факторов. К ним он причислял аудит бюджета города, в ходе которого обнаружились "серьезные злоупотребления".
В свою очередь сотрудники горсовета утверждают — Кривой Рог Павлов обворовывать не мог, а проверки в городской администрации были связаны с периодом, когда чиновник еще не был мэром.