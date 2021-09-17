В Харькове в собственном ресторане застрелился бизнесмен Олег Привалов (фото, видео)

Силовики подтвердили версию о самоубийстве — погибший ресторатор оставил предсмертную записку.

Харьковского ресторатора Олега Привалова нашли мертвым с огнестрельным ранением в туалете собственного ресторана "Чили". Подробности трагедии сообщают местные СМИ.

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По данным издания Newsroom, бизнесмен Олег Привалов свел счеты с жизнью в уборной ресторана "Чили" на проспекте Независимости в Харькове. На месте ЧП уже работают правоохранители.

Издание "Харьковские известия" сообщает, что силовики оцепили ресторан, а внутри помещения проводятся следственные действия. Версию о самоубийстве подтвердила глава отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник. По ее словам, погибший ресторатор оставил предсмертную записку.

[ + – ] Ресторатор Олег Привалов Фото: 2day.kh.ua

Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области в комментарии журналистам личность погибшего не раскрывают, а подробности инцидента обещают сообщить позже.

[ + – ] Самоубийство Олега Привалова

Издание Объектив в апреле 2021 года писало о конфликте Олега Привалова с владелицей помещения, в котором находится еще одно заведение ресторатора Bono. Арендодатель не захотела продлевать договор с бизнесменом из-за задолженности, а сам Олег Привалов отрицал наличие долгов.

Ранее Фокус рассказывал про гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Чиновника нашли мертвым возле его дома в селе Вольное. Силовики рассматривали две версии инцидента — убийство и самоубийство.

Позже Фокус сообщал, что Зеленский взял под контроль дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Глава государства пообещал, что будет требовать от силовиков регулярных отчетов перед жителями своего родного города о ходе расследования дела Константина Павлова.