В Киеве голый парень разбил стеклянную бутылку о голову посетителя кафе (видео)

Нападавший — 23 летний уроженец Житомирской области — достал бутылку из мусорной урны. Объяснить свой поступок парень не смог. В полиции не исключают, что тот находился под воздействием наркотиков.

На улице Антоновича в Голосеевском районе Киева произошло нападение на летней площадке одного из заведений общественного питания. На видеозаписях, которые опубликовали в социальных сетях, видно, что нападавшим оказался голый мужчина с длинными волосами и с одним носком на ноге.

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Молодой человек сначала неторопливо шел мимо столиков кафе, а затем достал из урны пустую стеклянную бутылку и ударил ею по голове мужчину, который отдыхал в небольшой компании посетителей. Далее между нападавшим и компанией произошла небольшая потасовка.

Когда острая фаза конфликта завершилась, мужчина осколками той же бутылки стал резать себе лицо.

В ГУ Нацполиции Киева рассказали, что вскоре после инцидента парня задержали — до приезда копов его удерживали свидетели драки. Нападавшим оказался 23-летний уроженец Житомирской области. Правоохранители допускают, что в момент нападения парень находился под воздействием наркотических средств, объяснить свое поведение он не смог.

Пострадал в результате удара бутылкой 26-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему необходимую помощь.

Правоохранители начали расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Суд избрал мужчине — теперь уже подозреваемому — меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание виде тюремного срока до семи лет.

Напомним, что во время матча между командами "Динамо" и "Александрия" произошла драка между болельщиками. Ультрас зажгли файеры на 10-й минуте футбольного поединка. После того, как другие болельщики сделали им замечание, объяснив, что из-за пиротехники их детям тяжело дышать, начался конфликт. Разнимать стороны пришлось правоохранителям.

Кроме того, в начале сентября в Верховной Раде произошла драка между депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и ныне исключенного из президентской фракции нардепом Гео Леросом. Инцидент произошел, когда исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказывал о необходимости ТСК отчитаться о "сорванной спецоперации по вагнеровцам".